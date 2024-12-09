Bodrum'da Çevre Kirliliğine 957 Bin Lira Ceza Uygulandı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, çevre kirliliğine yol açtıkları güvenlik kameralarıyla tespit edilen şahıslara toplamda 957 bin 476 lira ceza uygulandı. Bodrum Belediyesi, doğayı koruma ve yaşam alanlarını temiz tutma amacıyla kameralı tespit sistemine geçtiğini duyurdu.

Bodrum Belediyesi Zabıta ve Temizlik İşleri müdürlükleri, doğayı kirleten şahıs veya firmalarla etkili bir şekilde mücadele etmeyi sürdürüyor. Açıklamada, Akyarlar Mahallesi'ndeki alanlarda sıkça moloz ve bahçe atığı döküldüğünün tespit edildiği kaydedildi. Herhangi bir basınç oluşturmadan etki alanı genişletmek için konulan kameralar sayesinde ilgili şahıslara 30 bin lira ceza kesildi.

İlk etapta Bodrum ilçe merkezi, Bitez, Turgutreis ve Akyarlar gibi kritik noktalara kameralar yerleştirildi. Turizm sezonuna kadar bu sistemin tüm mahallelere kurulması planlanıyor. Ayrıca, Yalıkavak Mahallesi’ndeki bir araziye çuvallarla moloz döküldüğü ihbarı üzerine yapılan çalışmalar neticesinde, bu suçu işleyen şahıslara 60 bin lira ceza uygulandı.

Hafta sonu etkili olan sağanak yağış sırasında, mazgallara hafriyat ve çeşitli atıklar bırakarak su baskınına neden olan bir firmaya da 20 bin lira cezai işlem yapıldığı belirtildi. Zabıta Müdürlüğü tarafından özellikle sigara izmaritleri konusunda yapılan denetimlerde ise 413 şahıs veya firmaya 847 bin 476 lira ceza kesildi.

Bodrum Belediyesi, çevre kirliliği ile mücadelede kararlılığını sürdürüyor ve vatandaşları çevreye duyarlı olmaya davet ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çevreyi kirlettiği kamerayla tespit edilenlere 957 bin 476 lira ceza kesildiği bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde çevreyi kirlettiği kamerayla tespit edilenlere 957 bin 476 lira ceza kesildiği bildirildi.