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Bodrum'da Dalgıçlar Deniz Dibi Temizliği Gerçekleştirdi

Bodrum'da dalgıçlar, deniz dibi temizliği etkinliği ile 75 kilogram atığı denizden çıkardı.

Yayın Tarihi: 11.06.2025 15:43
Güncelleme Tarihi: 11.06.2025 15:43
Bodrum'da Dalgıçlar Deniz Dibi Temizliği Gerçekleştirdi

Bodrum'da Dalgıçlar Deniz Dibi Temizliği Gerçekleştirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen deniz dibi temizliği etkinliğinde, dalgıçlar deniz altındaki atıkları topladı. Bodrum Belediyesi'nin düzenlediği bu anlamlı etkinlikte, "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla Akyarlar Sahili'nde temizlik çalışmaları sürdürdü.

Belediye çalışanlarından oluşan gönüllü dalış ekibinin katılımıyla düzenlenen etkinlikte, denizden cam ve plastik şişeler ile hatta cep telefonu ve mini vantilatör gibi çeşitli atıklar çıkarıldı. Toplamda 75 kilogram atık, farkındalık oluşturmak adına sahilde sergilendi.

Çıkan atıklar, geri dönüşüm işlemleri yapılmak üzere Konacık Mahallesi’ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Temizlik Çalışmaları Sürüyor

Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert, etkinlik sonrası yaptığı açıklamada, karada ve denizde yürütülen temizlik çalışmalarının aralıksız devam ettiğini belirtti. Özsert, "Vatandaşların daha sağlıklı ve mutlu bir şekilde denize girmesi bizim için çok önemli" diyerek, Bodrum’un 67 halk plajında vatandaşların ücretsiz olarak denize girebileceğini vurguladı.

Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci’nin de bu konuda hassas olduğunu kaydeden Özsert, "Bütün misafirlerimizin ve Bodrumlu vatandaşlarımızın rahatça denize girmesini istiyoruz" ifadelerini kullandı.

Deniz dibi temizlik çalışmaları, 18 Haziran'da Turgutreis Mahallesi'nde devam edecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibindeki atıkları çıkardı....

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibindeki atıkları çıkardı. Bodrum Belediyesince "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla sürdürülen temizlik çalışmalarına Akyarlar Sahili'nde devam edildi. Belediye çalışanlarından oluşan gönüllü dalış ekibinin yer aldığı etkinlikte, denizden cam ve plastik şişeler ile cep telefonu, mini vantilatör gibi atıklar çıkarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibindeki atıkları çıkardı....

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibindeki atıkları çıkardı. Bodrum Belediyesince "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla sürdürülen temizlik çalışmalarına Akyarlar Sahili'nde devam edildi. Belediye çalışanlarından oluşan gönüllü dalış ekibinin yer aldığı etkinlikte, denizden cam ve plastik şişeler ile cep telefonu, mini vantilatör gibi atıklar çıkarıldı.

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