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Bodrum'da Dalgıçlar Deniz Dibi Temizliği Yaparak Atık Topladı

Bodrum'da dalgıçlar, deniz dibi temizliği etkinliğinde ilginç atıklar çıkardı. Çamaşır makinesi dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 21.05.2025 15:35
Güncelleme Tarihi: 21.05.2025 15:35
Bodrum'da Dalgıçlar Deniz Dibi Temizliği Yaparak Atık Topladı

Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği Gerçekleştirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Bodrum Belediyesi tarafından düzenlenen deniz dibi temizliği etkinliğiyle deniz altından çıkartılan atıklar dikkat çekti.

Çamaşır Makinesi İlgisi Çekti

Gümbet Sahili'nde, "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla 11 yıldır sürdürülen temizlik çalışmaları, gönüllü dalgıçlardan oluşan bir ekip tarafından gerçekleştirildi. Etkinlikte, denizden çıkarılan atıklar sahilde sergilendi. Katılımcılar, denizden çıkarılan atık miktarının az olmasına sevindi. Ancak, çıkartılanlar arasında bir çamaşır makinesinin bulunması da gözlerden kaçmadı.

Önemli İsimler Etkinlikte Yer Aldı

Etkinliğe Bodrum Belediye Başkan Yardımcısı Kanat Hasan Özsert ve Meclis Üyesi Halil Eser de katılarak destek verdi.

Temizlik Çalışması Devam Ediyor

Deniz dibi temizlik çalışmaları, devam eden bir süreç olarak 28 Mayıs’ta Bitez Mahallesi'nde sürdürülecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibindeki atıkları çıkardı....

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibindeki atıkları çıkardı. Bodrum Belediyesince "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla 11 yıldır sürdürülen temizlik çalışmaları Gümbet Sahili'nde devam etti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibindeki atıkları çıkardı....

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibindeki atıkları çıkardı. Bodrum Belediyesince "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla 11 yıldır sürdürülen temizlik çalışmaları Gümbet Sahili'nde devam etti.

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