Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği Etkinliği: 50 Kilogram Atık Çıkarıldı

Bodrum'da Deniz Dibi Temizliği Gerçekleştirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gerçekleştirilen deniz dibi temizliği etkinliği, bu yıl "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganı ile Bodrum Belediyesi tarafından düzenlendi. Etkinlik, Kumbahçe Sahili'nde dalgıçlar tarafından yürütüldü.

Dalgıçlar, deniz dibinden yaklaşık 50 kilogram atık çıkararak, bu başarılarıyla katılımcıları sevindirdi. Temizlik çalışmalarına katılan belediye çalışanlarından oluşan gönüllü dalış ekibi, denizden çıkarılan atıkları meydana sergiledi.

Etkinliğe Bodrum Belediyesi Genel Koordinatörü Emel Çakaloğlu ve Meclis Üyesi Candan Topdemir gibi belediye yetkilileri de katıldı. Çıkarılan atık miktarının az olması, katılımcılara umut vererek çevre düzenlemeleri için teşvik edici bir örnek oluşturdu.

Deniz dibi temizliği çalışmaları, 21 Mayıs tarihinde Gümbet Mahallesi'nde devam edecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibindeki atıkları çıkardı. Bodrum Belediyesince "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla 11 yıldır sürdürülen temizlik çalışmalarına bu sene Kumbahçe Sahili'nden başlandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibindeki atıkları çıkardı. Bodrum Belediyesince "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla 11 yıldır sürdürülen temizlik çalışmalarına bu sene Kumbahçe Sahili'nden başlandı.