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Bodrum'da Doktorlara Yönelik Şiddete Sağlık Bakanlığı'ndan Sert Tepki

Sağlık Bakanlığı, Bodrum'da şiddete uğrayan Dr. Mustafa Hürkal Tezvar'ın durumu hakkında açıklama yaptı.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 01:15
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 01:15
Bodrum'da Doktorlara Yönelik Şiddete Sağlık Bakanlığı'ndan Sert Tepki

Bodrum'da Şiddete Maruz Kalan Doktorla İlgili Açıklama

Sağlık Bakanlığı, Bodrum'da görev başında şiddete uğrayan aile hekimi Dr. Mustafa Hürkal Tezvar ile ilgili önemli bir açıklama yaptı. Bakanlık, hastanelerde görevli tüm sağlık çalışanlarına yönelik şiddetin kabul edilemez olduğunu vurguladı.

Hekimimizin Durumu

Bakanlığın sosyal medya hesabından yapılan duyuruda, Dr. Tezvar'ın hastaneye kaldırıldığı ve yoğun bakımda tedavisinin devam ettiği belirtildi. Açıklamada, "Hekimlerimize, hemşirelerimize ve bütün sağlık personelimize karşı uygulanan şiddeti asla kabul etmiyoruz. Bu konuda kararlılıkla mücadele edeceğiz," ifadelerine yer verildi.

Şiddetle Mücadele

Sağlık Bakanlığı, sağlık çalışanlarını korumak için gereken tüm önlemleri almaya kararlı olduğunu bir kez daha ifade etti. Bodrum'daki olay, sağlık sektöründe şiddet vakalarına karşı farkındalığın artırılması gerektiğini gözler önüne serdi.

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