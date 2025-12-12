DOLAR
Ordu'da Kıbrıs Gazisi Mehmet Yeşer Uğurlandı

Ordu'da Kıbrıs gazisi Mehmet Yeşer (71), Akkuş Kargı Mahallesi Merkez Camii'nde düzenlenen cenaze töreniyle son yolculuğuna uğurlandı; törene kaymakam ve yetkililer katıldı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 16:27
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 16:27
Cenaze töreni Akkuş Kargı Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde yapıldı

Ordu'da vefat eden Kıbrıs gazisi Mehmet Yeşer, düzenlenen törenle son yolculuğuna uğurlandı.

Mehmet Yeşer (71), Kıbrıs Barış Harekatı'nda görev aldı ve gazilik ünvanına sahipti. Rahatsızlığı nedeniyle vefat eden Yeşer için Akkuş ilçesinde bulunan Kargı Mahallesi'ndeki Merkez Camii'nde cenaze töreni düzenlendi.

Cenaze, kılınan namazın ardından aynı mahallede toprağa verildi.

Törene, Akkuş Kaymakamı Mustafa Özhan, Belediye Başkan Yardımcısı Ercan Çayıroğlu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürü Harun Tan, Yeşer'in ailesi ile vatandaşlar katıldı.

