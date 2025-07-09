Bodrum'da Gönüllü Dalgıçlar Deniz Dibi Temizliği Yaptı

Bodrum'da Gönüllü Dalgıçların Deniz Dibi Temizliği

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, gönüllü dalgıçlar tarafından gerçekleştirilen deniz dibi temizliği etkinliğinde 98 kilogram atık çıkarıldı. Bodrum Belediyesi'nin "Denize en çok mavi yakışır" sloganıyla düzenlenen etkinlik, Türkbükü Mahallesi'nde yapıldı.

Çevre Bilincine Katkı Sağlandı

Belediye personelinden oluşan gönüllü dalış ekibi, denizden topladıkları atıkları Gündoğan sahilinde sergileyerek çevre bilincinin artmasına katkı sağladı. Etkinliğin sonunda, çıkarılan atıklar geri dönüşüm işlemleri için Konacık Mahallesi'nde bulunan 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne gönderildi.

Teşekkür ve Gelecek Etkinlikler

Bodrum Belediye Meclis Üyesi İbrahim Özten ve Türkbükü Mahalle Muhtarı Yücel Ertuğrul, temizlik çalışmasına destek veren herkese teşekkür etti. Ayrıca, deniz dibi temizliği çalışmaları 16 Temmuz'da Torba sahilinde devam edecek.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde 98 kilogram atık çıkarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde gönüllü dalgıçların yaptığı deniz dibi temizliğinde 98 kilogram atık çıkarıldı.