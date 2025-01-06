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Bodrum'da İçme Suyu Hattı Patladı, Sürücü Çukurdan Kurtarıldı

Bodrum'da içme suyu hattının patlaması sonucu oluşan çukura düşen otomobil sürücüsü, çevre halkı tarafından kurtarıldı.

Yayın Tarihi: 06.01.2025 17:00
Güncelleme Tarihi: 06.01.2025 17:13
Bodrum'da İçme Suyu Hattı Patladı, Sürücü Çukurdan Kurtarıldı

Bodrum'da Patlayan İçme Suyu Hattı Sürücüye Zor Anlar Yaşattı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yahşi Mahallesi Oyder Caddesi'nde meydana gelen içme suyu hattı patlaması, bir sürücünün çukura düşmesine neden oldu. Otomobiliyle seyir halindeyken bu talihsiz olaya maruz kalan Aysen Üstünel, 34 SJ 6195 plakalı aracıyla oluşan çukura sürüklendi.

Vatandaşlar Hızla Müdahale Etti

Patlama anında çığlık atan Üstünel'in yardımına çevrede bulunan vatandaşlar koştu. Müdahale eden bu cesur kişiler, otomobilde sıkışan sürücüyü kurtararak güvenli bir bölgeye taşıdı. Olayın ardından çukura düşen aracın çekilmesi için çalışmalar başlatıldı.

Belediye Ekipleri ve Güvenlik Önlemleri

Bölgeye intikal eden belediye ekipleri, patlayan içme suyu hattının onarımına hızla başladı. Ayrıca, polis ekipleri güvenlik tedbiri alarak olası tehlikeleri önlemeye çalıştı. Patlayan hattan boşalan tazyikli su nedeniyle, çevredeki bazı sitelerin bahçeleri de sular altında kaldı. Bu durum, Denize kadar ulaşarak kıyı şeridinin renginin kahverengiye dönüşmesine neden oldu.

"Yaşadığıma Şükrediyorum"

Sürücü Aysen Üstünel, yaşadığı korku dolu anları gazetecilere anlattı. "Çok korktum, yaşadığıma şükrediyorum. Daha kötü bir şey olabilirdi. Altyapımız eksik, insan canımız bu kadar ucuz. Ben o panik anında kriz geçirebilirdim. Aracın camından kollarımdan çekip çıkardılar. Araçta yalnızdım. Yanımda torunum olabilirdi," şeklinde konuştu.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken içme suyu hattının patlamasıyla oluşan...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken içme suyu hattının patlamasıyla oluşan çukura düşen sürücü kurtarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken içme suyu hattının patlamasıyla oluşan...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde otomobiliyle seyir halindeyken içme suyu hattının patlamasıyla oluşan çukura düşen sürücü kurtarıldı.

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