Bodrum'da İçme Suyu İsale Hattı Patladı

Bodrum'da İçme Suyu Hattı Patladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Yahşi Mahallesi Kargı Caddesi'nde bulunan içme suyu isale hattında, henüz belirlenemeyen bir nedenle patlama gerçekleşti.

Patlamanın ardından, tazyikli su caddeye akmaya başladı. Durumun fark edilmesi üzerine belediye ekipleri hızlı bir şekilde olay yerine intikal ederek onarım çalışmaları başlattı.

Öte yandan, patlama anı bir sitenin güvenlik kamerasına yansıdı. Kayıtlarda, patlamanın etkisiyle cadde boyunca yayılan suyun, çevredeki sitelere dolduğu net bir şekilde görüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından su caddeye boşaldı. İsale hattındaki su kesilirken belediye ekiplerince onarım çalışması başlatıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde içme suyu isale hattında patlama meydana geldi. Patlamanın ardından su caddeye boşaldı. İsale hattındaki su kesilirken belediye ekiplerince onarım çalışması başlatıldı.