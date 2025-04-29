Bodrum'da İki Cinayet: Sanığa 2 Kez Müebbet Hapis Cezası

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, avukat Erdal Çam ile emekli icra müdürü Özcan Çavdar'ı öldüren sanığa, 2 kez müebbet hapis cezası verildi. Bodrum 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nde gerçekleşen karar duruşmasında, tutuklu sanık Galip Özmen ve ona yardım ettiği belirlenen tutuksuz sanık Osman K mahkeme önünde yer aldı.

Duruşmaya, Türkiye Barolar Birliği, Muğla, İzmir ve Denizli barolarının temsilcileri ile birçok avukat katıldı. Sanıklara son sözleri sorulduğunda, tutuklu sanık Galip Özmen vicdan azabı çektiğini belirterek pişman olduğunu ifade etti.

Tutuksuz yargılanan Osman K, suçsuz olduğunu savunarak beraatini talep etti. Bunun ardından, mahkeme heyeti Galip Özmen'i kasten öldürme suçundan 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırırken, Osman K. hakkında beraat kararı verdi.

Duruşma sonrası, Bodrum Adliyesi önünde yapılan açıklamada avukatlar, kararın gerekçesini değerlendirdi ve istinafa başvuru yapacaklarını duyurdular.

Olayın Gelişimi

Olay, 21 Eylül 2023 tarihinde, Turgutreis Mahallesi Turgut Özal Caddesi'nde gerçekleşti. Arka koltukta oturan bir kişi, avukat Erdal Çam ve emekli icra müdürü Özcan Çavdar'ı silahla vurup öldürdü. Galip Özmen ve Osman K, 22 Eylül 2023'te gözaltına alındı ve tutuklandı. Ancak yapılan itiraz üzerine Osman K, 28 Kasım 2023 tarihinde tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

Tutuklu sanık Galip Özmen hakkında "tasarlayarak öldürme" suçundan 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası, Osman K. hakkında ise "tasarlayarak öldürmeye yardım etme" suçundan 40 yıla kadar hapis cezası talebiyle hazırlanan iddianame mahkeme tarafından kabul edilmişti.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde avukatla emekli icra müdürünü öldüren sanık 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma sonrası avukatlar, Bodrum Adliyesi önünde açıklama yaptı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde avukatla emekli icra müdürünü öldüren sanık 2 kez müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Duruşma sonrası avukatlar, Bodrum Adliyesi önünde açıklama yaptı.