Bodrum'da Kaçak Yapılar Yıkıldı: Gerginlik ve Karşıt Tepkiler

Bodrum'da Kaçak Yapı Yıkımları Başladı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 3. Derece Doğal Sit Alanı içerisinde inşa edilen kaçak yapılar için yıkım çalışmaları başladı. Gürece Mahallesi'nde tespit edilen beş kaçak yapıdan dördü yıkılırken, bir yapıya ise yıkım için süre verildi.

Yıkım Süreci ve Gerginlikler

Bodrum Belediyesi, hukuki süreçleri tamamlanan kaçak yapıların yıkımını gerçekleştirmek için belediye ekipleriyle birlikte bölgeye gitti. Yıkım işlemleri, polis tarafından alınan güvenlik önlemleri eşliğinde gerçekleştirildi.

Ancak yıkım sırasında, mülk sahipleri ekiplerle gerginlik yaşadı. Bazı kişiler, yıkım ekiplerine zorluk çıkararak zaman zaman arbede çıkmasına neden oldu. Polis, gerginliğin tırmanmaması için uzun süre kalabalığı ikna etmeye çalıştı.

Direniş ve Çözüm

Bölgedeki bazı kişiler, kaçak yapıların yıkılmasını engellemek amacıyla bu yapıların üzerine çıkarak direniş gösterdi. Yıkım işlemleri sonucunda, dört kaçak yapı büyük ölçüde yıkılmışken, bir mülk sahibi, yıkımı kendisinin gerçekleştireceğini taahhüt ederek ekiplere süre verildi.

Yıkım işlerinin tamamlanmasının ardından belediye ekipleri alandan ayrıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3. Derece Doğal Sit Alanına inşa edildiği belirlenen 5 kaçak yapıdan 4'ü yıkıldı, bir yapı için süre verildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde 3. Derece Doğal Sit Alanına inşa edildiği belirlenen 5 kaçak yapıdan 4'ü yıkıldı, bir yapı için süre verildi.