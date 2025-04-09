Bodrum'da 'Okuldaki Çiftlik Projesi' Çerçevesinde Hasat Heyecanı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, 'Okuldaki Çiftlik Projesi' kapsamında seralarda yetiştirilen ürünlerin hasadı gerçekleştirildi. Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulu'nda, 'Mucize görmek istiyorsan bir tohum ek' sloganıyla hayata geçirilen bu proje, öğrenciler için büyük bir öğrenim ve deneyim fırsatı sundu.

Hasat Etkinliği Gerçekleşti

İl ve İlçe Tarım ve Orman müdürlükleri iş birliği ile düzenlenen eğitim etkinliği sonrasında, okulda kurulan yaklaşık 40 metrekarelik seradaki kışlık sebzeler özenle hasat edildi. Etkinliğe, İl Tarım ve Orman Müdürü Seyfettin Baydar, İlçe Müdürü Durmuş Çakır, İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz ile okul yöneticileri ve öğrenciler katıldı.

Projenin Başarıları

Baydar, gazetecilere yaptığı açıklamada, 17 Nisan 2022'de başlayan projeye öğrencilerin oldukça fazla ilgi gösterdiğini vurguladı. Okul yönetiminin ve öğrencilerin desteğiyle okul bahçesine 30 fidan dikildiğini ve organik yumurta üretimi için bir kümes tesis edildiğini belirtti. Ayrıca, öğrencilerin ağaçların ve seranın sulaması ile bakımını üstlendiğini ifade eden Baydar, projenin gelecekte daha da büyümesi için umutlarını dile getirdi.

Bodrum'un eğitim-öğretim alanında attığı bu adım, öğrencileri doğayla buluşturarak sürdürülebilir tarım bilinci kazandırmayı hedefliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Okuldaki Çiftlik Projesi" kapsamında serada yetiştirilen ürünlerin hasadı yapıldı. Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulunda, "Mucize görmek istiyorsan bir tohum ek" sloganıyla geçen yıl hayata geçirilen proje kapsamında eğitim ve hasat etkinliği düzenlendi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde "Okuldaki Çiftlik Projesi" kapsamında serada yetiştirilen ürünlerin hasadı yapıldı. Bodrum Mahinur Cemal Uslu Ortaokulunda, "Mucize görmek istiyorsan bir tohum ek" sloganıyla geçen yıl hayata geçirilen proje kapsamında eğitim ve hasat etkinliği düzenlendi.