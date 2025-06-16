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Bodrum'da Otluk ve Makilik Alandaki Yangına Hızlı Müdahale

Bodrum'da çıkan yangına hem karadan hem de havadan müdahale ediliyor. Yangının geniş bir alana yayılması endişe veriyor.

Yayın Tarihi: 16.06.2025 14:14
Güncelleme Tarihi: 16.06.2025 14:14
Bodrum'da Otluk ve Makilik Alandaki Yangına Hızlı Müdahale

Bodrum'da Otluk ve Makilik Alandaki Yangına Hızlı Müdahale

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Göltürkbükü Mahallesi'nde makilik ve otluk alanda çıkan yangına müdahale sürüyor. Yangının nedeni henüz belirlenemezken, alevler kısa süre içerisinde geniş bir alana yayıldı.

İhbar üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait arazözler ve Muğla Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı itfaiye ekipleri bölgeye sevk edildi. Ayrıca, yangın söndürme helikopterleri de çalışmalara katıldı.

Yangının kontrol altına alınması için yoğun çaba harcanıyor. İlgili ekipler, alevlerin daha fazla yayılmasını engellemek amacıyla bütün güçleri ile mücadele ediyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makilik ve otluk alanda çıkan yangına karadan ve havadan müdahale ediliyor.

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