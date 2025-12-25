Bodrum’da Sağanak Yağış: Yollar Kapandı, Ev ve İş Yerleri Sular Altında

Bodrum’da sağanak yağış yollar kapandı, ev ve iş yerleri su bastı

Sağanak yağışın etkileri

Muğla’nın Bodrum ilçesinde sabaha karşı etkili olan sağanak yağış, zaman zaman doluyla birlikte şiddetini artırdı. Yağış sırasında dereler taştı, yollar göle döndü ve sel suları taşkınlara yol açtı. Konacık Atatürk Bulvarı’nda 3 yerde su birikintisi nedeniyle yol çift yönlü olarak trafiğe kapandı. Konacık ve Gümbet bölgelerinde ev ve iş yerlerini su bastı; sel sularıyla taşlar ve ağaç dalları yollara sürüklendi.

Ekiplerin müdahalesi

İhbar üzerine Bodrum Belediyesi, Muğla Büyükşehir Belediyesi ve polis ekipleri sorun yaşanan bölgelere sevk edildi. Ekipler sıkıntılı bölgelerde güvenlik önlemleri alırken yapılan çalışmaların ardından kapanan yollar yeniden trafiğe açıldı.

İstinat duvarı çökmesi ve tahliyeler

Çırkan Mahallesi Amiral Caddesi’ndeki bir evin istinat duvarı çöktü ve çökme sonucu binanın temeli açığa çıktı. Olay sırasında binada panik yaşandı ve yardım çağrısı yapıldı. Binadaki bir hasta ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Evin çevresi ekiplerce şerit çekilerek güvenlik altına alındı. Çökme sırasında park halindeki bir otomobil hasar gördü. Duvarı çöken bina ile bitişiğindeki bina da dahil olmak üzere toplam 4 hanede 9 kişi tahliye edildi.

