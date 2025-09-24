Bodrum'da Sahil Güvenlik 17 düzensiz göçmeni yakaladı

Muğla açıklarında tespit edilen lastik bot durduruldu

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından 17 düzensiz göçmen yakalandı. Olayla ilgili bilgi, Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın internet sitesinde yayımlandı.

Söz konusu tespitin, Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-16) tarafından yapıldığı belirtildi. Radarın bir lastik botta düzensiz göçmenlerin bulunduğunu tespit etmesi üzerine bölgeye Sahil Güvenlik Botu sevk edildi.

Ekipler, durdurdukları fiber karinalı lastik bottaki 7'si çocuk olmak üzere 17 düzensiz göçmeni yakaladı.

Yakalanan düzensiz göçmenler, işlemlerinin tamamlanmasının ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.

