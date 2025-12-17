DOLAR
Bodrum'da Sarıtaş Kardeşlerin Adı Kütüphane ile Yaşatılıyor

Nehir ve Doruk Sarıtaş'ın adları, anneleri Duygu Can tarafından Bodrum Mumcular Fuat Erten Okulu'na yaptırılan kütüphane ile yaşatılıyor.

Yayın Tarihi: 17.12.2025 13:33
Güncelleme Tarihi: 17.12.2025 13:33
Anı ve eğitim aynı çatı altında buluştu

Bolu Kartalkaya'daki Grand Kartal Otel'de 21 Ocak 2025 tarihinde meydana gelen yangında, babalarıyla birlikte hayatını kaybeden Nehir ve Doruk Sarıtaş kardeşlerin adları, Muğla'nın Bodrum ilçesinde açılan bir kütüphane ile yaşatılıyor.

Kütüphane, kardeşlerin annesi ve hayırsever Duygu Can tarafından Bodrum'un Mumcular Mahallesi'nde bulunan Fuat Erten Okulu'na yaptırıldı ve düzenlenen törenle hizmete açıldı.

Açılışa Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı, Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci ile Bodrum İlçe Milli Eğitim Müdürü Aslan Korkmaz katıldı. Tören sırasında duygusal anlar yaşandı ve kütüphanenin yalnızca bir eğitim alanı olmayıp, aynı zamanda sevgi, dayanışma ve umudun simgesi olduğu vurgulandı.

Okul yönetimi, veliler ve öğrenciler, bu anlamlı katkı için Duygu Can'a teşekkür etti. Yeni kütüphanenin, Bodrum Mumcular Fuat Erten Okulu'nda eğitim gören öğrencilerin eğitim hayatına uzun yıllar katkı sağlaması bekleniyor.

