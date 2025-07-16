Bodrum'da Şehit Komiser Ekrem Uyar Kontrol Botu Göreve Başladı

Bodrum'da Kontrol Botu Törenle Denize İndirildi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Şehit Komiser Ekrem Uyar kontrol botu, mavi sulara adım attı. Bodrum Cruise Port Limanı'nda düzenlenen törenle, İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet verecek bot, güvenlik görevlerine başlamış oldu.

Muğla Valisi'nden Teknolojinin Önemi Vurgusu

Muğla Valisi İdris Akbıyık, törende yaptığı konuşmada, günümüz gelişen teknoloji çağında güvenlik hizmetlerinin etkinliğinin yalnızca insan kaynağıyla değil, aynı zamanda ileri mühendislik ürünleriyle sağlandığının altını çizdi. Ares Tersanesi ile Savunma Sanayii Başkanlığı arasında imzalanan protokole değinen Akbıyık, botun Emniyet Genel Müdürlüğü ve Sahil Güvenlik Komutanlığı'nın ihtiyaçlarını karşılamak amacıyla üretildiğini ifade etti.

Botun Teknik Özellikleri ve Görevleri

Akbıyık, botun yasa dışı faaliyetlerin önlenmesinde, kıyı güvenliğinin artırılmasında, düzensiz göçle mücadelede ve acil durumlara müdahalede önemli bir rol oynayacağını belirtti. Botun özellikleri hakkında bilgi veren Akbıyık, şunları söyledi: "12 metre uzunluğunda, 13 ton ağırlığında olan bu bot, 160 deniz mili menzil kapasitesine sahip iki iç dizel motorla donatılmıştır. Gelişmiş kompozit malzemeden üretilen bot, vakum infüzyon teknolojisi ile üretildi."

Vali Akbıyık, bu projenin kamu kurumlarının iş birliği içindeki vizyoner yaklaşımının bir yansıması olduğunu belirterek, "Güvenlik, huzur demektir. Huzur ise birlikte ve kararlılıkla inşa edilir. Bugün denize indirilen bu bot, halkımızın güvenle geleceğine yapılan bir yatırımdır." dedi.

Törende Duygu Dolu Anlar

Törene, bota adı verilen Şehit Komiser Ekrem Uyar'ın ailesi, Muğla İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Emrullah Büyük, İl Emniyet Müdürü Ali Canbolat, Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanı Yarbay Akın Coşkunlar, Bodrum Kaymakamı Ali Sırmalı ve çok sayıda vatandaş katıldı. Vali Akbıyık, Şehit Komiser Ekrem Uyar'ın ailesine çiçek ve gemi maketi takdim etti.

Açılış kurdelesinin ardından protokol heyeti, bot ile Bodrum açıklarında ilk turunu atarak denizdeki görevine başladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Şehit Komiser Ekrem Uyar kontrol botu, mavi sularda göreve başladı. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren kontrol botu için Bodrum Cruise Port Limanı'nda tören düzenlendi. Açılış kurdelesinin ardından protokol heyeti bot ile açılarak Bodrum açıklarında ilk turu attı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Şehit Komiser Ekrem Uyar kontrol botu, mavi sularda göreve başladı. İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren kontrol botu için Bodrum Cruise Port Limanı'nda tören düzenlendi. Açılış kurdelesinin ardından protokol heyeti bot ile açılarak Bodrum açıklarında ilk turu attı.