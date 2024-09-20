Bodrum'da Su İsale Hattı Patladı, Market Mahsur Kaldı

Bodrum'da Su İsale Hattı Patlaması

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Giriş Mahallesi Erdemli Caddesi'nde bulunan bir zincir markete, isale hattının aniden patlaması sonucu tazyikli su dolarak büyük hasara yol açtı. Patlama sonucu oluşan derin çukur, bölgede ciddi güvenlik sorunlarına neden oldu.

Vatandaşların Kahramanlığı

İçeride mahsur kalan iki market çalışanı, çevredeki vatandaşlar tarafından kurtarıldı. Olay anında basın mensuplarına açıklamada bulunan market müdürü Aslı Gezgünç, "İçeride bulunduğumuz sırada birden tazyikli su markete dolmaya başladı. Kapıları açmaya çalıştık, ancak başarılı olamadık. Daha sonra vatandaşlar bize yardım ederek dışarı çıkardı," dedi.

Bölgedeki Önlemler ve Hasar Tespiti

Olayın hemen ardından belediye ekipleri, su isale hattının akışını durdurarak bölgede güvenlik önlemleri aldı. Marketin içinde ürünlerin yerlerde çığ gibi düştüğü belirtilirken, büyük çapta bir maddi hasar meydana geldi. Yetkililer, olaydan sonraki süreçte onarım çalışmalarının başlayacağını açıkladı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde isale hattının patlaması sonucu bir zincir market şubesini su bastı, içeride mahsur kalan 2 çalışan vatandaşlarca kurtarıldı. Belediye ekipleri, isale hattının suyunu kesti, bölgede güvenlik tedbiri aldı. Ürünlerin yerlere saçıldığı markette büyük çapta hasar meydana geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde isale hattının patlaması sonucu bir zincir market şubesini su bastı, içeride mahsur kalan 2 çalışan vatandaşlarca kurtarıldı. Belediye ekipleri, isale hattının suyunu kesti, bölgede güvenlik tedbiri aldı. Ürünlerin yerlere saçıldığı markette büyük çapta hasar meydana geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde isale hattının patlaması sonucu bir zincir market şubesini su bastı, içeride mahsur kalan 2 çalışan vatandaşlarca kurtarıldı. Belediye ekipleri, isale hattının suyunu kesti, bölgede güvenlik tedbiri aldı. Ürünlerin yerlere saçıldığı markette büyük çapta hasar meydana geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde isale hattının patlaması sonucu bir zincir market şubesini su bastı, içeride mahsur kalan 2 çalışan vatandaşlarca kurtarıldı. Belediye ekipleri, isale hattının suyunu kesti, bölgede güvenlik tedbiri aldı. Ürünlerin yerlere saçıldığı markette büyük çapta hasar meydana geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde isale hattının patlaması sonucu bir zincir market şubesini su bastı, içeride mahsur kalan 2 çalışan vatandaşlarca kurtarıldı. Belediye ekipleri, isale hattının suyunu kesti, bölgede güvenlik tedbiri aldı. Ürünlerin yerlere saçıldığı markette büyük çapta hasar meydana geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde isale hattının patlaması sonucu bir zincir market şubesini su bastı, içeride mahsur kalan 2 çalışan vatandaşlarca kurtarıldı. Belediye ekipleri, isale hattının suyunu kesti, bölgede güvenlik tedbiri aldı. Ürünlerin yerlere saçıldığı markette büyük çapta hasar meydana geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde isale hattının patlaması sonucu bir zincir market şubesini su bastı, içeride mahsur kalan 2 çalışan vatandaşlarca kurtarıldı. Belediye ekipleri, isale hattının suyunu kesti, bölgede güvenlik tedbiri aldı. Ürünlerin yerlere saçıldığı markette büyük çapta hasar meydana geldi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde isale hattının patlaması sonucu bir zincir market şubesini su bastı, içeride mahsur kalan 2 çalışan vatandaşlarca kurtarıldı. Belediye ekipleri, isale hattının suyunu kesti, bölgede güvenlik tedbiri aldı. Ürünlerin yerlere saçıldığı markette büyük çapta hasar meydana geldi.