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Bodrum'da Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle kontrol altına alındı.

Yayın Tarihi: 02.07.2025 13:32
Güncelleme Tarihi: 02.07.2025 13:32
Bodrum'da Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Bodrum'da Tarım Arazisi Yangını

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Ortakent Mahallesi'nde bulunan tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yangının büyümesini önlemek amacıyla, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildiren vatandaşlar, alevlerin yükseldiğini fark ettiler. İhbar üzerine, bölgeye Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne bağlı 3 helikopter ve 10 arazöz, ayrıca Muğla Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri yönlendirildi.

Yerleşim yerlerine oldukça yakın bir noktada meydana gelen yangına, bazı vatandaşlar da kendi bahçelerinden hortumlarla müdahale ederek destek verdiler. Ekiplerin havadan ve karadan gerçekleştirdiği çalışmalar sonucunda, yangın kontrol altına alındı.

Yangında yaklaşık 2 hektar alanın zarar gördüğü belirtilirken, bölgedeki soğutma çalışmaları devam etmektedir.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarım arazisi ve otluk alanda çıkan yangın söndürüldü.

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