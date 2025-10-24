Bodrum'da Tekne Battı: 14 Düzensiz Göçmen Öldü, 2 Kişi Kurtarıldı

Muğla'nın Bodrum ilçesi açığında, Ortakent açıklarında düzensiz göçmenleri taşıyan bir teknenin batması sonucu 14 düzensiz göçmen hayatını kaybetti, 2 kişi sağ kurtarıldı.

Olayın gelişimi

Muğla Valiliği'nin açıklamasına göre, 24 Ekim saat 01.06'da 112 Acil Çağrı Merkezi'ne gelen ihbar üzerine Bodrum ilçesi Ada Burnu mevkiinde kıyıdaki kayalık bölgede Afgan uyruklu bir kişinin yardım talebinde bulundu. Yardım talebinde bulunan kişi ilk ifadesinde, Bitez bölgesinden lastik botla denize açıldıklarını, yaklaşık 10 dakika sonra botun su alarak battığını, botta 18 kişinin bulunduğunu ve kendisinin yaklaşık 6 saat yüzerek karaya ulaştığını beyan etti.

Arama kurtarma çalışmaları

Bölgeye 4 Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik dalış timi ve Sahil Güvenlik helikopteri ile çok sayıda ekip sevk edildi. Çalışmalar sırasında denizde boğulma tehlikesi geçiren 2 düzensiz göçmen, Sahil Güvenlik Komutanlığı unsurlarınca kurtarıldı.

Yürütülen arama faaliyetleri sonucunda, biri Çelebi Adası'na yüzerek çıkan düzensiz göçmen olmak üzere 2 kişi sağ kurtarıldı. Ekipler 14 düzensiz göçmenin cansız bedenine ulaştı. Kayıp olduğu değerlendirilen diğer düzensiz göçmenlere yönelik arama kurtarma çalışmaları Sahil Güvenlik Komutanlığı koordinesinde 4 Sahil Güvenlik botu, Sahil Güvenlik dalış timi ve helikopter ile devam etmektedir.

