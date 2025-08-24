Bodrum'da teknede yaralanan kişi deniz ambulansıyla tahliye edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Orak Adası demir bölgesinde bir gezi teknesinde düşerek yaralanan kişi için tıbbi tahliye gerçekleştirildi.

Olay ve ihbar

Demirli gezi teknesinde meydana gelen düşme sonucu yaralanan kişi için durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye acil müdahale ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve sağlık durumu

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı tarafından görevlendirilen, tam donanımlı deniz ambulansı ile hizmet veren Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ekipleri olay yerine ulaştı. Ayağında kırık tespit edilen yaralı, deniz ambulansıyla Bodrum Milta Marina'ya getirildi ve burada bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.