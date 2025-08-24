DOLAR
Bodrum'da teknede yaralanan kişi deniz ambulansıyla tahliye edildi

Orak Adası açıklarında düşerek yaralanan kişi, Sahil Güvenlik ve Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ekiplerince deniz ambulansıyla Milta Marina'ya getirilip hastaneye sevk edildi.

Yayın Tarihi: 24.08.2025 16:03
Güncelleme Tarihi: 24.08.2025 16:03
Bodrum'da teknede yaralanan kişi deniz ambulansıyla tahliye edildi

Bodrum'da teknede yaralanan kişi deniz ambulansıyla tahliye edildi

Muğla'nın Bodrum ilçesi açıklarında, Orak Adası demir bölgesinde bir gezi teknesinde düşerek yaralanan kişi için tıbbi tahliye gerçekleştirildi.

Olay ve ihbar

Demirli gezi teknesinde meydana gelen düşme sonucu yaralanan kişi için durum, 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine bölgeye acil müdahale ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve sağlık durumu

Sahil Güvenlik Güney Ege Grup Komutanlığı tarafından görevlendirilen, tam donanımlı deniz ambulansı ile hizmet veren Bodrum Deniz Kurtarma Derneği ekipleri olay yerine ulaştı. Ayağında kırık tespit edilen yaralı, deniz ambulansıyla Bodrum Milta Marina'ya getirildi ve burada bekleyen ambulansla hastaneye kaldırıldı.

