Bodrum'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Bodrum'da motosiklet kazası: Sürücü yaşamını yitirdi
Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.
Kaza ayrıntıları
S.A. (81) idaresindeki 48 VD 176 plakalı hafif ticari araç, Yalıçiftlik Mahallesi'nde Rıdvan Acar'ın kullandığı 48 AHF 466 plakalı motosikletle çarpıştı.
Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.
Müdahale ve soruşturma
Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Rıdvan Acar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Acar'ın cesedi, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Kaza sonrası hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı ve jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.