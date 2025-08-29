DOLAR
Bodrum'da Trafik Kazası: Motosiklet Sürücüsü Hayatını Kaybetti

Bodrum Yalıçiftlik'te hafif ticari araçla çarpışan motosiklet sürücüsü Rıdvan Acar yaşamını yitirdi; hafif ticari araç sürücüsü gözaltına alındı.

Bodrum'da motosiklet kazası: Sürücü yaşamını yitirdi

Muğla'nın Bodrum ilçesinde meydana gelen trafik kazasında bir motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti.

Kaza ayrıntıları

S.A. (81) idaresindeki 48 VD 176 plakalı hafif ticari araç, Yalıçiftlik Mahallesi'nde Rıdvan Acar'ın kullandığı 48 AHF 466 plakalı motosikletle çarpıştı.

Olayın bildirilmesi üzerine bölgeye sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Müdahale ve soruşturma

Sağlık görevlilerince yapılan kontrolde Rıdvan Acar'ın yaşamını yitirdiği belirlendi. Acar'ın cesedi, Muğla Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.

Kaza sonrası hafif ticari aracın sürücüsü gözaltına alındı ve jandarma ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.

