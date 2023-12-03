Bodrum'da Yağışlar Barajlara Can Suyu Oldu

Bodrum'da Eylül ayında yaşanan kuraklık nedeniyle su seviyesi kritik düzeye inen Mumcular ve Geyik Barajları, Kasım ayında etkili olan yağışlarla birlikte yeniden dolmaya başladı.Bodrum Kaymakamlığı, barajlardaki su seviyesinin arttığını ve Bodrumluların gelecek yıla rahat gireceğini söyledi.

Barajlarda Su Seviyesi Arttı

Bodrum'da Eylül ayında yağışların az olması nedeniyle kenti besleyen Mumcular ve Geyik Barajlarındaki su seviyesi dip seviyeye indi. Her iki baraj da kapatıldı. Ekim ayında da yağışların yetersiz olması nedeniyle Bodrum'da su sıkıntısı yaşandı. Kasım ayının başından itibaren ise Bodrum'da yağışlar yoğunlaştı. Kasım ayının 23'ü itibariyle Geyik Barajındaki su seviyesi yüzde 20'yi, Mumcular Barajındaki su seviyesi ise yüzde 10'u geçti. Yağışlar, baraj bölgelerinin yanı sıra yeraltı su kaynaklarını da besledi.

Kaymakamlıktan Müjdeli Haber

Bodrum Kaymakamlığı sosyal medya hesabından Bodrum ve Milas'ta Kasım ayında düşen yağış miktarını paylaştı. Yapılan paylaşımda, "Kasım ayında Bodrum merkez 113.2 kilogram, Turgutreis Marina 116 kilogram, Milas 159 Kilogram, Milas Orman Sahası 212.9 kilogram yağış almıştır. Önümüzdeki aylarda da yağışlar bu şekilde devam ederse Bodrumlular olarak gelecek yıla mutlu gireceğiz" ifadeleri kullanıldı.

