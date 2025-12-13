Bodrum'da Yokuşbaşı'nda 850 Ton Sıcak Asfaltla 450 Metrelik Yol Son Aşamada

Bodrum'da Yokuşbaşı'nda üstyapı çalışmaları hız kazandı

İnceleme ve saha çalışmaları

Bodrum Belediyesi, farklı kurumlar tarafından altyapısı tamamlanan cadde ve sokaklarda üstyapı çalışmalarını sürdürüyor. Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri, son olarak Yokuşbaşı Mahallesinde sıcak asfalt çalışması gerçekleştirdi.

Çalışmaları yerinde inceleyen Bodrum Belediye Başkanı Tamer Mandalinci, incelemeleri sırasında, "Bodrum’un her mahallesinde çalışmalarımız devam edecek" dedi. Başkan Mandalinci'ye Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yıldızhan, Yokuşbaşı Mahalle Muhtarı Ersen Ünyay ve ilgili birim müdürleri eşlik etti.

Yapılan işler ve rakamlar

Turizm sezonunun sona ermesinin ardından, MUSKİ ve AYDEM ekipleri tarafından Yokuşbaşı Mahallesi 3159. Cadde ve Hale Sokakta yürütülen altyapı çalışmalarının tamamlanmasının ve uygun hava şartlarının oluşmasının ardından, Bodrum Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri bölgede üstyapı çalışmalarına başladı.

Başkan Mandalinci saha incelemelerinde şunları söyledi: "İlk olarak Muğla Büyükşehir Belediyesi MUSKİ ekiplerinin çalışması, daha sonra AYDEM’in aydınlatma direkleriyle ilgili bir çalışması oldu. Akabinde Bodrum Belediyesi olarak 150 metre yağmur suyu hattı, yaklaşık 850 ton sıcak asfalt çalışmasıyla beraber şu anda 450 metrelik yolumuzun artık son aşamasına gelmiş bulunmaktayız".

Mandalinci, MUSKİ ve AYDEM ekiplerine teşekkür ederek, asfalt çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol çizgileri, kaldırım, korkuluk ve düzenleme çalışmalarının da yapılacağını belirtti. Başkanın ifadeleri arasında ayrıca şu vurgu yer aldı: "Çalışmalarımız kış ayı boyunca devam edecek. Daha güvenli yollarda daha iyi altyapı hizmeti almış bir Bodrum için görevimizin başında durmadan çalışıyoruz".

Yerel memnuniyet

İnceleme sırasında bölge esnafı ve mahalle sakinleri, gerçekleştirilen çalışmalardan dolayı yetkililere teşekkürlerini iletti. Yapılan çalışmanın bölgeye yakışan bir hizmet kazandıracağı vurgulandı.

Önemli not: Yapılan çalışmalar, ilgili kurumların koordinasyonuyla yürütülmüş olup; verilen sayısal veriler ve kurum isimleri haberde korunmuştur.

