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Bodrum'daki Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesindeki tarım arazisinde çıkan yangın, ekiplerin hızlı müdahalesiyle söndürüldü.

Yayın Tarihi: 29.06.2025 18:03
Güncelleme Tarihi: 29.06.2025 18:03
Bodrum'daki Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Bodrum'daki Tarım Arazisinde Yangın Kontrol Altına Alındı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, Mumcular Mahallesi'nde bulunan tarım arazisinde henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Yangın ihbarı üzerine, Muğla Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı hava araçları ve arazözler acil olarak bölgeye sevk edildi. Yangın söndürme işçileri, yangının büyümeden kontrol altına alınması için hızlı bir şekilde harekete geçti.

Ekibin yoğun mücadelesi sonucunda yangın, kısa süre içinde söndürüldü. Ancak yangın nedeniyle bölgede yer alan zeytinliklerin zarar gördüğü bildirildi.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde tarım arazisinde çıkan yangın söndürüldü.

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