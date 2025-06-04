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Bodrum'dan 241 Kilogram Deniz Atığı Çıkarıldı

Bodrum'da düzenlenen etkinlikte, dalgıçlar 241 kilogram atık toplayarak çevre bilincini artırmayı hedefledi.

Yayın Tarihi: 04.06.2025 17:17
Güncelleme Tarihi: 04.06.2025 17:17
Bodrum'dan 241 Kilogram Deniz Atığı Çıkarıldı

Bodrum'da Dalgıçlar Denizden 241 Kilogram Atık Çıkardı

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte, gönüllü dalgıçlar deniz dibinden 241 kilogram atık çıkardı. Bodrum Belediyesi tarafından yürütülen bu çevre dostu etkinlik, "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla 11 yıldır sürdürülüyor.

Temizlik Etkinliği ve Çıkarılan Atıklar

Yahşi Sahili'nde gerçekleştirilen bu temizlik çalışmasında, denizden cam ve plastik şişeler, içecek kutuları ve araba lastiği gibi çeşitli atıklar çıkarıldı. Toplanan bu 241 kilogram atık, çevre bilincini artırma amacıyla sahilde sergilendi.

Atıkların Geri Dönüşümü

Çıkarılan atıklar, geri dönüşüm işlemleri için Konacık Mahallesi'ndeki 1. Sınıf Atık Getirme Merkezi'ne götürüldü.

Gelecek Temizlik Çalışmaları

Deniz dibi temizlik çalışmaları, 11 Haziran'da Akyarlar Mahallesi'nde devam edecek. Bu tür etkinlikler, denizlerin temizlenmesi ve çevre bilincinin artırılması adına büyük önem taşıyor.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibinden 241 kilogram atık...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibinden 241 kilogram atık çıkardı. Bodrum Belediyesince "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla 11 yıldır sürdürülen temizlik çalışmalarına Yahşi Sahili'nde devam edildi. Belediye çalışanlarından oluşan gönüllü dalış ekibinin yer aldığı etkinlikte, denizden cam ve plastik şişeler, içecek kutuları ve araba lastiği gibi atıklar çıkarıldı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibinden 241 kilogram atık...

Muğla'nın Bodrum ilçesinde düzenlenen etkinlikte dalgıçlar, deniz dibinden 241 kilogram atık çıkardı. Bodrum Belediyesince "Denize En Çok Mavi Yakışır" sloganıyla 11 yıldır sürdürülen temizlik çalışmalarına Yahşi Sahili'nde devam edildi. Belediye çalışanlarından oluşan gönüllü dalış ekibinin yer aldığı etkinlikte, denizden cam ve plastik şişeler, içecek kutuları ve araba lastiği gibi atıklar çıkarıldı.

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