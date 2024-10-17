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Bodrum, National Geographic'in Dünyanın En İyileri Listesinde

Bodrum, National Geographic'in 2025 yılı için belirlediği finalistler arasına girdi.

Yayın Tarihi: 17.10.2024 13:37
Güncelleme Tarihi: 17.10.2024 13:37
Bodrum, National Geographic'in Dünyanın En İyileri Listesinde

Bodrum, "Dünyanın En İyileri" Listesinde

Türkiye'nin öne çıkan tatil merkezi Bodrum, National Geographic'in 2025 yılı için hazırladığı "Dünyanın En İyileri 2025: Okuyucu Seçimleri" finalistleri arasında yer aldı.

Kültür ve Turizm Bakanlığından Açıklama

Kültür ve Turizm Bakanlığı, bu konuda yaptığı açıklamada, dünyaca ünlü seyahat dergisi National Geographic'in, "Best of the World 2025 Readers' Choice" (Dünyanın En İyileri 2025: Okuyucu Seçimleri) adaylarını kendi Instagram hesabında duyurduğunu bildirdi.

Açıklamada, Bodrum'un bu özel listede yer aldığı ve final oylamasına katılmaya hak kazandığı ifade edildi.

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