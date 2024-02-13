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Bodrum semalarında Kızıl Cin görüldü

Bodrum açıklarında ''Kızıl cin'' görüntülendi. ''Kızıl cin'', fırtına bulutlarının içindeki elektrik akımlarının boşalmasıyla ortaya çıkıyor.

Yayın Tarihi: 13.02.2024 16:08
Güncelleme Tarihi: 13.02.2024 16:08
Bodrum semalarında Kızıl Cin görüldü

Bodrum'da gece boyunca gök gürültüsü ve sağanak yağış vardı. Sabaha kadar gökyüzünde pek çok şimşek çaktı. Berkalp Turper adlı fotoğrafçı, Rodos-Fethiye arasında görülen ve ''Kızıl cin'' diye bilinen yıldırımı, Bodrum açıklarından kareledi.

kızıl cin

KIZIL CİN NEDİR?

Turper, ''Kızıl cin''in fırtına bulutlarının içindeki elektrik akımlarının boşalmasıyla meydana geldiğini söyledi ve ekledi:

"Bu boşalmalar, bulutların içindeki pozitif ve negatif yüklü parçacıkların bir araya gelmesiyle gerçekleşiyor. Elektrik boşalmaları, nötr azot moleküllerinden geçen elektrik akımı sonucunda 'Kızıl cin'i oluşturuyor.''

kızıl cin

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