Bodrum semalarında Kızıl Cin görüldü

Bodrum'da gece boyunca gök gürültüsü ve sağanak yağış vardı. Sabaha kadar gökyüzünde pek çok şimşek çaktı. Berkalp Turper adlı fotoğrafçı, Rodos-Fethiye arasında görülen ve ''Kızıl cin'' diye bilinen yıldırımı, Bodrum açıklarından kareledi.





KIZIL CİN NEDİR?

Turper, ''Kızıl cin''in fırtına bulutlarının içindeki elektrik akımlarının boşalmasıyla meydana geldiğini söyledi ve ekledi:

"Bu boşalmalar, bulutların içindeki pozitif ve negatif yüklü parçacıkların bir araya gelmesiyle gerçekleşiyor. Elektrik boşalmaları, nötr azot moleküllerinden geçen elektrik akımı sonucunda 'Kızıl cin'i oluşturuyor.''



