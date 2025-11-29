Bodrum’u Sağanak Vurdu: Kanalizasyon Taşınca Ev Atık Suya Gömdü

Sabah saatlerinde etkili olan yağışta altyapı sınandı, feribot seferleri durdu

Muğla’nın Bodrum ilçesi, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nün uyarılarının ardından sabah saatlerinde etkili olan sağanak yağışla karşılaştı. Yağmur, bazı ana arterleri ve sokakları kısa sürede suyla doldururken derelerin debisi yükseldi ve rögarlar taştı.

Çırkan Mahallesi Mehmet Efe Sokak’ta bulunan kanalizasyon hattındaki taşma nedeniyle sokaktaki bir ev atık suyla doldu. Vatandaşlar, olayın hemen ardından kendi imkanlarıyla evi temizlemeye çalıştı. İhbar üzerine MUSKİ ve Bodrum Belediyesi ekipleri bölgeye sevk edildi.

Evini atık su basan Songül Demir, basın mensuplarına yaptığı açıklamada, "Sabah bir uyandım, elektrikler ışık vermeye başladı. İlk önce dışarıda yağmur yağdığı için diye düşündüm. Sonra hemen çocuğuna odasına gittim, şalteri kapattım. Evimin her yerini su bastı. Kanalizasyon hattı tıkandığı için direkt buraya vurdu. Bizim ev yol hizasının altında olduğu için hep bu sıkıntıyı yaşıyorum" dedi.

Öte yandan, ilçede etkili olan fırtına nedeniyle Bodrum ile Datça arasındaki feribot seferleri iptal edildi. Yetkililer, olası yeni taşkınlara karşı vatandaşları dikkatli olmaya çağırdı.

BODRUM’U SAĞANAK YAĞIŞ VURDU