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Bodrum'un Kültür Elçisi: Cevat Şakir Kabaağaçlı

Halikarnas Balıkçısı olarak tanınan Cevat Şakir Kabaağaçlı, Bodrum'un doğal güzelliklerini yazılarıyla yaşatmaya devam ediyor.

Yayın Tarihi: 12.10.2024 12:45
Güncelleme Tarihi: 12.10.2024 12:45
Bodrum'un Kültür Elçisi: Cevat Şakir Kabaağaçlı

Cevat Şakir Kabaağaçlı: Bodrum'un Kültür Elçisi

Cevat Şakir Kabaağaçlı, "Halikarnas Balıkçısı" mahlasını kullanan yazar ve sanatçı, 51 yıl önce hayata gözlerini yumdu. Yurt dışında tohumlar ve fidanlar getirerek Bodrum'un doğal yaşamını zenginleştirmek için büyük çabalar harcadı.

Hayatının Erken Dönemleri

1890'da Girit'te doğan Kabaağaçlı, çocukluğunu farklı şehirlerde geçirerek yazmaya Robert Koleji'nde başladı. Oxford Üniversitesinde "Yakınçağ Tarihi" eğitimi aldıktan sonra, İtalya'da bir süre yaşadı. Türkiye'ye döndüğünde ise trajik bir olayla karşılaştı.

Sürgün Yılları ve Bodrum'a Dönüşü

Bodrum'a ilk kez sürgün olarak gönderilen Kabaağaçlı, burada 1928 yılına kadar yaşadı. Yazarlık kariyerine bu dönemde hız verdi ve "Halikarnas Balıkçısı" adıyla tanınmaya başladı. Bodrum'un doğasına ve denizine dair pek çok eser yarattı.

Başarıları ve Mirası

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından 1971 yılında "Devlet Kültür Armağanı" ile ödüllendirilen Kabaağaçlı, hayatı boyunca yazdığı roman, hikaye ve deneme türündeki eserleriyle edebiyatımıza önemli katkılarda bulundu.

Yarının Anısı

Kabaağaçlı'nın anısını yaşatmak amacıyla her yıl Bodrum Deniz Müzesi'nde düzenlenen anma programlarında, onun bıraktığı bitki mirasına dikkat çekilecektir. Ünlü yazarın yaşamı, Şakir Paşa ailesine ait bir dizi ile de izleyicilerle buluşacak.

Önemli Eserleri

  • Hikaye: "Ege Kıyılarından", "Merhaba Akdeniz"
  • Roman: "Aganta Burina Burinata", "Ötelerin Çocukları"
  • Anı: "Mavi Sürgün"
  • Deneme: "Anadolu Efsaneleri", "Hey Koca Yurt"
  • Çocuk kitabı: "Yol Ver Deniz", "Define Adası"
  • Çeviri: "Hortlak Rikşav", "Uykulu Kuytu Menkıbesi"

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