Boehler: İsrail'in Endişelerini Anlayışla Karşılıyoruz

ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler, Hamas ile görüşmelerin İsrail'in endişelerine rağmen önemli olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 10.03.2025 04:20
Güncelleme Tarihi: 10.03.2025 04:20
Boehler: İsrail'in Endişelerini Anlayışla Karşılıyoruz

Boehler'dan Önemli Açıklamalar

ABD Rehine İşleri Özel Temsilcisi Adam Boehler, Hamas ile gerçekleştirdikleri doğrudan görüşmelerin İsrail'in endişelerini anladıklarını belirtti. CNN'e yaptığı açıklamalarda, "İsraillilerin neden öfkeli olduğunu anlıyorum ancak biz ABD'yiz. İsrail'in ajanları değiliz. Belirli çıkarlarımız var ve iletişim kurduk," dedi.

Görüşmelerin Onayı ve Hedefleri

Boehler, Hamas temsilcileri ile olan görüşmelerin ABD Başkanı Donald Trump tarafından önceden onaylandığını ifade etti. Rehinelerin serbest bırakılmasına yönelik bu görüşmelerin "yapıcı ve faydalı" olduğunu vurgulayan Boehler, "Gerçek şu ki yapmak istediğim şey, çok kırılgan bir noktada olan bazı müzakereleri başlatmaktı," açıklamasında bulundu.

Diyalogun Önemi

Boehler, katıldığı Fox News Sunday programında, İsrail'in endişelerine rağmen ABD ile Hamas arasındaki doğrudan görüşmeleri savunarak, diyaloğun "bir şeyler vermek anlamına gelmediğini" belirtti. "Diyalog, oturmak demek. Birinin ne istediğini dinlemek ve sonra bunun bizim istediklerimizle uyup uymadığını belirlemek," diye ekledi.

Yanlış Anlamalar ve Netlik

İsrail'den gelen tepkilere yanıt olarak Boehler, bazı ifadelerinin yanlış yorumlandığını belirterek, "Hamas binlerce masum insanı katletmiş bir terör örgütüdür. Tanımı gereğince kötü insanlardır. Ve ABD Başkanı'nın da dediği gibi, Hamas tüm rehineleri derhal serbest bırakmadığı takdirde tek bir Hamas üyesi bile güvende olmayacak," şeklinde konuştu.

Özel Temsilci Witkoff'un Doha Ziyareti

Öte yandan, Trump'ın Orta Doğu Özel Temsilcisi Steve Witkoff'un, rehine salıverilmesi ve olası ateşkesi kapsayan yeni bir anlaşma için hafta içinde Doha'ya gitmeyi planladığı bildirildi. İsrail devlet televizyonu KAN’ın haberine göre, Boehler ile Hamas yöneticisi Halil el-Hayya arasında gerçekleştirilen görüşmelerde ilerleme kaydedildiği aktarılmıştı.

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