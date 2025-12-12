DOLAR
Samsun Kavak'ta Operasyon: 3 Araçta 350 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi

Samsun Kavak'ta Narkotik ekiplerinin takibi sonucu 3 araçta toplam 350 bin uyuşturucu hap ele geçirildi; 3 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 11:03
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 11:16
Samsun’un Kavak ilçesinde düzenlenen operasyonda, narkotik ekiplerinin takibi sonucu üç araçta toplam 350 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.

Operasyon detayları

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kavak ilçesinde peş peşe ilerleyen 2 otomobil ile 1 minibüs'ü takibe aldı. Yapılan takip sonucu araçlar durduruldu.

Araçlarda gerçekleştirilen aramalarda toplam 350 bin adet uyuşturucu hap bulundu.

Olayla ilgili araç sürücüleri Y.U.Y., M.B. ve İ.B.A. gözaltına alındı.

