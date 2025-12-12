Samsun Kavak'ta Operasyon: 3 Araçta 350 Bin Uyuşturucu Hap Ele Geçirildi
Samsun’un Kavak ilçesinde düzenlenen operasyonda, narkotik ekiplerinin takibi sonucu üç araçta toplam 350 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi.
Operasyon detayları
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Kavak ilçesinde peş peşe ilerleyen 2 otomobil ile 1 minibüs'ü takibe aldı. Yapılan takip sonucu araçlar durduruldu.
Araçlarda gerçekleştirilen aramalarda toplam 350 bin adet uyuşturucu hap bulundu.
Olayla ilgili araç sürücüleri Y.U.Y., M.B. ve İ.B.A. gözaltına alındı.
