Bolu'da giysi kumbarasından hırsızlık kamerada
Olay ve görüntüler
Bolu'da, kapağını zorlayarak açtıkları giysi kumbarasından kıyafet alan kişilerin hareketleri cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.
Olay, Borazanlar Mahallesi Zübeyde Hanım Camisi mevkiinde meydana geldi. Görüntülere göre akşam saatlerinde bölgeye gelen 3 kişi, kumbaranın kapağını zorlayarak bazı kıyafetleri aldıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.
Belediyenin açıklaması
Bolu Belediyesi tarafından kentin çeşitli noktalarına yerleştirilen giysi kumbaralarında toplanan giysilerin bakım ve onarımdan geçirildikten sonra "Hayır Çarşısı" aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı bildirildi.
BOLU'DA KAPAĞINI ZORLAYARAK AÇTIKLARI GİYSİ KUMBARASINDAN KIYAFET ALAN KİŞİLER CEP TELEFONU KAMERASINA ANBEAN YANSIDI