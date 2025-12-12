DOLAR
42,69 -0,23%
EURO
50,15 0,03%
ALTIN
5.889,42 -0,64%
BITCOIN
3.939.895,67 -0,81%

Bolu'da giysi kumbarasından hırsızlık kamerada

Bolu'da üç kişinin giysi kumbarasının kapağını zorlayıp kıyafet çalma anları cep telefonu kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 11:00
Bolu'da giysi kumbarasından hırsızlık kamerada

Bolu'da giysi kumbarasından hırsızlık kamerada

Olay ve görüntüler

Bolu'da, kapağını zorlayarak açtıkları giysi kumbarasından kıyafet alan kişilerin hareketleri cep telefonu kamerasına anbean yansıdı.

Olay, Borazanlar Mahallesi Zübeyde Hanım Camisi mevkiinde meydana geldi. Görüntülere göre akşam saatlerinde bölgeye gelen 3 kişi, kumbaranın kapağını zorlayarak bazı kıyafetleri aldıktan sonra olay yerinden uzaklaştı.

Belediyenin açıklaması

Bolu Belediyesi tarafından kentin çeşitli noktalarına yerleştirilen giysi kumbaralarında toplanan giysilerin bakım ve onarımdan geçirildikten sonra "Hayır Çarşısı" aracılığıyla ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldığı bildirildi.

BOLU'DA KAPAĞINI ZORLAYARAK AÇTIKLARI GİYSİ KUMBARASINDAN KIYAFET ALAN KİŞİLER CEP TELEFONU...

BOLU'DA KAPAĞINI ZORLAYARAK AÇTIKLARI GİYSİ KUMBARASINDAN KIYAFET ALAN KİŞİLER CEP TELEFONU KAMERASINA ANBEAN YANSIDI

BOLU'DA KAPAĞINI ZORLAYARAK AÇTIKLARI GİYSİ KUMBARASINDAN KIYAFET ALAN KİŞİLER CEP TELEFONU...

İLGİLİ HABERLER

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Emsa-Vestel-Sparcon Hibrit Jeneratör Lansmanı Eskişehir’de
2
Şanlıurfa'da 2 Tilki Kent Merkezine İndi
3
KTÜ'de Kadın Doğum Profesörü Tutuklandı: Hastadan 150 Bin TL Fazla Ücret İddiası
4
Sivas'ın Karadeniz'e Açılan Kapısına Kar Yağdı — Koyulhisar'da Kartpostallık Görüntüler
5
MUSKİ Karabörtlen’de İçme Suyu Hatlarını Kamusal Alana Taşıyor
6
Arpaçay Kaymakamı Muhammed Burak Akköz Öğrencilerle Öğle Yemeğinde
7
Vali Sözer Yalova'daki Düzensiz Göçle Mücadele Koordinasyon Toplantısına Katıldı

Hakan Ural Neden Yok? 'Neler Oluyor Hayatta' Ayrıldı mı — Sağlık Durumu ve Dönüş Tarihi

ŞOK 13 Aralık 2025 Aktüel Ürünler: Oto Bakım ve Oyuncak İndirimleri

PTT Personel Alımı 2025: Gişe ve Dağıtıcı Kadroları Bekleniyor

2025-ALES/3 Sonuçları: ÖSYM Sonuç Ekranı ve 2026 ALES Takvimi

Boğaziçi Bilişim Ödülleri 2025'te 'Devler Ligi' Oylaması Başladı — Kazananlar 20 Aralık’ta

H3N2 Alarmı: Türkiye İçin 'An Meselesi' Uyarısı

Fatih Ürek Sağlık Durumu: Menajeri Mert Siliv'den Son Açıklama

DSİ 1389 İşçi Alımı Kura Tarihi Belli Oldu

Güllü’nün Şüpheli Ölümünde Flaş Gelişme: TÜBİTAK Deşifre Etti, Kızı Tutuklandı

Enver Aysever Gözaltına Alındı: Neden, Kimdir, Kaç Yaşında?

İstanbul'da Deprem Mi Oldu? - 11 Aralık 2025 AFAD ve Kandilli Son Durum

Ebru Gülan Gözaltına Alındı: Habertürk TV Çalışanı Uyuşturucu Operasyonunda