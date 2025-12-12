DOLAR
Samsun'da Çöp Eve Dönüşen Ev: 59 Yaşındaki Kaya Saygan Kışı Tehlikede

Samsun İlkadım'da trafik kazası sonucu hafıza kaybı yaşayan 59 yaşındaki Kaya Saygan, çöp eve dönen evinde soğukta yaşam mücadelesi veriyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 11:00
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 11:29
Samsun'un İlkadım ilçesi Kadifekale Mahallesi'nde tek başına yaşayan 59 yaşındaki Kaya Saygan, geçirdiği trafik kazası sonrası hafızasını kaybetti. Malulen emekli olan Saygan, eşi ve çocukları tarafından terk edildi; bir kızı ise vefat etti. Evinde farelerle birlikte yaşadığını söyleyen Saygan, soğuk kış günlerinde barınmakta zorlandığını ve maaş kartının kimde olduğunu bilmediğini belirtti.

Saygan'ın çaresizliği

Saygan, 'Kalacak başka yerim olmadığı için buradayım. Sokakta yaşanmaz. Güçsüzler yurduna başvurdum, yaşım tutmadı diye almadılar. Sobam yok, yatağım yok. Dolandırıldım, soyuldum. Çöpte ne bulduysam eve taşıdım. Ailem de beni bıraktı gitti. Eğer devlet evimi düzenlerse söz veriyorum, bir daha çöp eve çevirmeyeceğim. Ne olur bana bir yer verilsin, bir sıcak yatak verilsin' dedi.

Muhtar: Kışı geçirmesi imkânsız

Mahalle Muhtarı Güven Akan, Saygan'ın durumunun giderek kötüleştiğini vurgulayarak, 'Kaza sonrası beyninde kalıcı hasarlar oluştu. Eşinin ayrılması ve kızının vefatıyla psikolojik olarak çöktü. Yazın evinden 4 kamyon çöp çıkarıldı ama içeride hâlâ 2 kamyonluk çöp var. Kapısı, bacası, sobası olmayan bir mekânda kışı geçirmesi mümkün değil. Belediyeden yemek desteği sağlıyoruz ancak bu yeterli değil. Bu vatandaşın bir an önce devlet korumasına alınması ve huzurevine yerleştirilmesi gerekiyor. Çünkü bu şekilde yaşaması imkânsız.' ifadelerini kullandı.

