Darıca'da Oto Tamirhanede Yangın: İş Yeri ve 2 Araç Küle Döndü

Kocaeli Darıca'da Nene Hatun Mahallesi'ndeki oto tamirhanesinde çıkan yangında iş yeri ile içerideki 2 araç küle döndü; itfaiye söndürdü, inceleme sürüyor.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 11:06
Darıca'da Oto Tamirhanede Yangın: İş Yeri ve 2 Araç Küle Döndü

Darıca'da Oto Tamirhanede Yangın: İş Yeri ve 2 Araç Küle Döndü

Olayın Özeti

Kocaeli’nin Darıca ilçesinde, Nene Hatun Mahallesi Atatürk Caddesi üzerinde bulunan oto tamirhanesinde bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.

Alevler kısa sürede tüm dükkanı sardı. Çalışanlar ve vatandaşlar yangına yangın tüpleri ile müdahale etmeye çalıştı ancak başarılı olunamadı.

İhbar üzerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale ederek alevleri söndürdü. Müdahale sonrasında iş yeri ile içeride bulunan 2 araç küle döndü.

Olayla ilgili olarak yetkililer tarafından inceleme başlatıldı. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

