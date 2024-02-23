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Boğaziçi Üniversite Rektörü hakkında soruşturma başlatıldı

Okula girmek isteyen yeniden yapılandırma karşıtlarını durduran Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci ve ekibi hakkında soruşturma açıldı.

Yayın Tarihi: 23.02.2024 12:48
Güncelleme Tarihi: 23.02.2024 12:48
Boğaziçi Üniversite Rektörü hakkında soruşturma başlatıldı

Boğaziçi Üniversitesi Rektörlüğü fakülteleri yeniden yapılandırmaya karar verdi. Bu karar öğrencilerin ve akademisyenlerin tepkisini çekti. Fakültelerin bölünmesine karşı basın açıklaması ve forum gerçekleştirildi. Bu eylem ve açıklamalara iştirak eden 10 öğrenci okula alınmadı. Öğrencilerin kartları geçersiz kılındı. Okul yönetimi bu durumla ilgili bir açıklama yapmadı. Bunun üzerine öğrenciler avukatlar vasıtasıyla suç duyurusunda bulundu.

İstanbul Adalet Sarayı’nın Çağlayan’daki binasında bir araya gelen öğrenciler açıklama gerçekleştirmişti. Açıklamada söz alan Berkay Morkan şu ifadeleri kullanmıştı:

"Sıra arkadaşlarımızdan aldığımız güçle demokratik üniversite talebimizi baskılamaya çalışan bu politikalara karşı nasıl direnç göstereceğimizi çok iyi biliyoruz. Keyfi şekilde arkadaşlarımızın kampüse alınmamasını hiçbir şekilde kabul etmiyoruz."

Sözcü’nün haberine göre, soruşturma YÖK’e ulaştı. YÖK, öğrencilerin şikayetiyle birlikte savcılığın elindeki dosyayı incelemek üzere Boğaziçi Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Naci İnci ve idaresi hakkında inceleme başlattı. Boğaziçi Üniversitesi’nde üç yıldır devam eden protestolar neticesinde, rektörlüğün uyguladığı yaptırımlar ilk defa öğrencilerin şikayeti üzerine YÖK tarafından denetlenecek.

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