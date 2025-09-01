Boğaziçi Üniversitesi: Hilal Özdemir Vakasıyla İlgili İdari İnceleme Başlatıldı

Boğaziçi Üniversitesi: Hilal Özdemir Vakası ve Başlatılan İnceleme

Boğaziçi Üniversitesi, 30 Ağustos'ta hayatını kaybeden Hilal Özdemir (15) olayıyla ilgili olarak, üniversite yetkililerinin sorumluluğunda bulunan güvenlik personeline ilişkin idari inceleme başlatıldığını duyurdu.

Olayın Seyri

Yapılan açıklamada, söz konusu hadisenin üniversiteyle bağlantısı olmayan bir etkinlik sırasında meydana geldiği belirtilerek, etkinliğin Kennedy Lodge'da bir organizasyon şirketi tarafından düzenlendiği vurgulandı. Açıklamada, merhumenin etkinlikte görevli olduğu, olaydan kısa süre önce fail ile görüşmek üzere bulunduğu alandan ayrıldığı ve Kale Kapı'ya giden yolda uğradığı saldırı sonucu yaşamını yitirdiği kaydedildi.

Güvenlik Uygulamaları ve İnceleme

Üniversite açıklamasına göre, olayın faili etkinliğe davetiyesiyle gelmiş ve girişte bunu ibraz ederek kampüse giriş yapmıştır. Güvenlik personelinin kampüse giriş prosedürlerini uyguladığı, davetli kaydının tutulduğu, araçların misafir otoparkına yönlendirildiği ve giriş kurallarının yerine getirildiği belirtildi.

Ancak açıklamada, mevzuat gereği güvenlik görevlilerinin araç içi arama veya üst arama yetkisi bulunmadığı için failin aracında sakladığı silahın tespit edilemediği ifade edildi. Bu çerçevede ilgili güvenlik sorumluları hakkında idari inceleme başlatıldığı, aynı zamanda savcılık tarafından yürütülen adli soruşturmanın devam ettiği ve üniversitenin tüm kurumlarla tam işbirliği halinde olduğu kaydedildi.

Üniversitenin Önceliği ve Açıklama

Üniversitenin birinci önceliğinin öğrencilerin ve çalışanların huzurlu ve güvenli bir ortamda eğitim ve çalışma hayatlarını sürdürebilmesi olduğu vurgulandı. Bu doğrultuda alınabilecek tüm ek tedbirlerin titizlikle değerlendirileceği bildirildi. Üniversite, merhume Hilal Özdemir'e Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır diledi.

Not: Olayda, Hilal Özdemir'in erkek arkadaşı Ayberk Kurtuluş (20) tarafından silahla vurularak öldürüldüğü ve şüphelinin daha sonra aynı silahla intihar ettiği bildirilmiştir.