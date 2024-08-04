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Boğaziçi Üniversitesi'nde Gazze'deki Durum Üzerine Soykırım Tartışması

Boğaziçi Üniversitesi'nde gerçekleştiren konferansta Gazze'deki gelişmeler ve 'soykırım' kavramı değerlendirildi.

Yayın Tarihi: 04.08.2024 19:56
Güncelleme Tarihi: 04.08.2024 19:56
Boğaziçi Üniversitesi'nde Gazze'deki Durum Üzerine Soykırım Tartışması

Boğaziçi Üniversitesi'nde Soykırım Konferansı

İstanbul'da düzenlenen bir konferansta, Gazze'de yaşanan insani krizle ilgili soykırım kavramı etraflıca ele alındı. King's College London'dan katılan Prof. Dr. Satvinder Juss, soykırımın tarihsel bağlamda yalnızca Nazilerin Yahudi soykırımıyla sınırlı olmadığını vurguladı.

Prof. Dr. Juss'un Açıklamaları

Prof. Dr. Juss, "Soykırım kavramı, ne yazık ki sadece belirli bir olayla anılmaya devam ediyor. Ancak tarih boyunca birçok insan grubu farklı şekillerde soykırıma maruz kalmıştır." şeklinde konuştu. Bu yorumlar, katılımcılardan büyük ilgi gördü.

Konferansa Katılım

Konferans, Boğaziçi Üniversitesi'nde düzenlenen birçok etkinlikten biri olarak dikkat çekti. Katılımcılar, Gazze'deki durumun yanı sıra, dünya genelindeki diğer soykırım örneklerini de tartışma fırsatı buldular.

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