Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Hukuk Konferansı 2025 Sona Erdi

Boğaziçi Üniversitesi Uluslararası Hukuk Konferansı 2025 Tamamlandı

Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Hasan Basri Bülbül, bu yıl gerçekleştirilen Uluslararası Hukuk Konferansı'nın amacının, uluslararası hukuku Avrupa merkezli bakış açısının ötesinde ele almak olduğunu söyledi.

Konferansın Teması ve Amaçları

Anadolu Ajansının global iletişim ortağı olduğu bu önemli etkinlikte, "Çatışma Sonrası Toplumlarda Adalet ve Yeniden İnşa" teması öne çıktı. Bülbül, geçmiş yılki Gazze konferansının ardından bu yılki konferansı Suriye ve Ukrayna gibi güncel konular üzerinden şekillendirdiklerini belirtti.

Bülbül, "Bu sene, savaş sonrası toplumlarda adaletin ve yeniden yapılanmanın nasıl olabileceğine dair uluslararası hukukun neler söyleyebileceğini değerlendirmek istedik," dedi. Konferansa Güney Afrika, Filistin, Mısır, Çin, ABD, Avrupa ve Japonya gibi çeşitli ülkelerden 45'e yakın konuşmacı katıldı.

Uluslararası Hukuku Farklı Perspektiflerle Ele Alma Vurgusu

Bülbül, Boğaziçi Hukuk Fakültesi'nin konferanslarında yalnızca Avrupa merkezli bilgilere yer vermek yerine, dünya genelindeki deneyimleri de dikkate almayı amaçladıklarını ifade etti.

Bölgesel Sorunlara Çözüm Önerileri

Konferansa katılan akademisyenlerin, savaş sonrası yeniden inşaya dair görüşleri, Suriye ve Ukrayna konularındaki ilerlemeleri değerlendirerek halkla paylaşmayı hedeflediklerini belirten Bülbül, bu katkının önemine dikkat çekti.

Uluslararası Çapta Hedefler

Bülbül, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi'nin uluslararası çapta etkinliğini artırmayı ilke edindiğini belirterek, öğrencilerin dünya genelinde etkili hukukçular olarak yetişmeleri için çalışmalara devam edeceklerini söyledi.

Uluslararası Hukukun Geleceği

Bülbül, uluslararası hukukun mevcut sisteminin bazı zorlukları olduğunu vurgulayarak, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin yeniden yapılandırılması gibi meselelerin önümüzdeki yıllarda tartışılacağını öngördü.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesince "Çatışma Sonrası Toplumlarda Adalet ve Yeniden İnşa" temasıyla ikincisi düzenlenen Uluslararası Hukuk Konferansı 2025 (BILC 2025) sona erdi. Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Hasan Basri Bülbül (fotoğrafta) konferansa ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

Anadolu Ajansının Global İletişim Ortağı olduğu, Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesince "Çatışma Sonrası Toplumlarda Adalet ve Yeniden İnşa" temasıyla ikincisi düzenlenen Uluslararası Hukuk Konferansı 2025 (BILC 2025) sona erdi. Boğaziçi Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dekan Yardımcısı Dr. Öğretim Üyesi Hasan Basri Bülbül (fotoğrafta) konferansa ilişkin AA muhabirine açıklamalarda bulundu.