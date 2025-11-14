BÖGEP Protokolleri İmzalandı: Atatürk Üniversitesi Bölgesel Bilim İş Birliğini Güçlendiriyor

Atatürk Üniversitesi öncülüğündeki BÖGEP kapsamında Çankırı Karatekin, Hitit ve Amasya üniversiteleriyle iş birliği protokolleri imzalandı; hedef ortak projeler ve bölgesel kalkınma.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 10:52
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 10:52
BÖGEP Protokolleri İmzalandı: Atatürk Üniversitesi Bölgesel Bilim İş Birliğini Güçlendiriyor

BÖGEP Protokolleri İmzalandı

Atatürk Üniversitesi öncülüğünde yürütülen BÖGEP (Bölge Üniversiteleri Araştırma, Geliştirme ve İş Birliği Projesi) kapsamında, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu tarafından Çankırı Karatekin Üniversitesi, Hitit Üniversitesi ve Amasya Üniversitesi ile ayrı ayrı iş birliği protokolleri imzalandı. Protokoller; bilimsel araştırmaların geliştirilmesi, ortak projelerin desteklenmesi ve bölgesel kalkınmaya yönelik akademik iş birliklerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bilimsel Güç Birliği ile Bölgesel Vizyon

İmzalanan protokoller çerçevesinde taraf üniversiteler disiplinler arası araştırma projeleri geliştirecek, araştırma altyapılarını karşılıklı kullanıma açacak ve akademik personel ile öğrenciler arasında bilgi paylaşımını destekleyecek. Ortak sempozyumlar, çalıştaylar ve bilimsel etkinlikler düzenlenerek bilimsel çıktıların ulusal ve uluslararası görünürlüğünün artırılması hedefleniyor.

Protokollerin koordinasyonu Atatürk Üniversitesi tarafından yürütülecek; projelerin ilerleyişi düzenli olarak raporlanacak ve bilimsel performansı yüksek araştırmacılar yeni proje başvuruları konusunda desteklenecek.

Rektörün Değerlendirmesi

Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ziyaretler sırasında yaptığı açıklamada: "Atatürk Üniversitesi olarak, bölgesel bilimsel kapasitenin ulusal ve uluslararası arenada daha görünür olmasını önemsiyoruz. Çankırı Karatekin, Hitit ve Amasya Üniversitelerimizle gerçekleştirdiğimiz protokol imzaları, sadece birer iş birliği adımı değil; aynı zamanda ortak aklın, paylaşım kültürünün ve bilimsel sorumluluğun güçlü bir yansımasıdır. BÖGEP sayesinde üniversitelerimiz, araştırma potansiyellerini birleştirerek hem bölgesel kalkınmaya katkı sunacak hem de uluslararası bilimsel ağlarda daha etkili bir şekilde yer alacaktır."

Hacımüftüoğlu ayrıca protokollerin YÖK’ün vizyonu ve ülkemizin kalkınma hedefleriyle uyumlu şekilde tasarlandığını; nitelikli bilimsel çıktı üretme, uluslararası fonlara erişimi artırma ve akademik yetkinlik ağlarını genişletme açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Uluslararası Fonlara Açılan Ortak Kapı

Protokoller kapsamında üniversitelerin Avrupa Birliği programları, TÜBİTAK projeleri, Birleşmiş Milletler ve UNESCO fonlarına yönelik ortak proje başvuruları yapması planlanıyor. Ayrıca akademik hareketliliği artırmak amacıyla değişim programları ve ortak danışmanlık mekanizmaları uygulanacak.

Güçlü Bir Akademik Ekosistem İçin Ortak Adım

BÖGEP ile sürdürülebilir ve güçlü bir akademik ekosistem oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda kurulacak BÖGEP Ortak Yürütme Kurulu, protokol kapsamındaki projeleri izleyerek geliştirilmesine yönelik stratejik adımlar atacak ve koordinasyonu sağlayacak.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNİN ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN BÖLGE ÜNİVERSİTELERİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE İŞ...

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNİN ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN BÖLGE ÜNİVERSİTELERİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE İŞ BİRLİĞİ PROJESİ (BÖGEP) KAPSAMINDA, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET HACIMÜFTÜOĞLU; ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, HİTİT ÜNİVERSİTESİ VE AMASYA ÜNİVERSİTESİNİ ZİYARET EDEREK HER BİR ÜNİVERSİTE İLE AYRI AYRI İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNİN ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN BÖLGE ÜNİVERSİTELERİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE İŞ...

İLGİLİ HABERLER

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kahverengi Kokarca Marmara'ya Ulaştı: Bursa ve Yalova’da Tarım Alarmı
2
Fatih’te Şehremini’de Evinde Silahla Ölü Bulunan Kişi
3
TOKİ 2025 Genç Başvuru Ekranı Açılıyor: 18-30 Yaş, Anne-Baba Şartı ve Tarihler
4
TOKİ 5 Bin TL Başvuru Ücreti: Hangi Bankalara Yatırılacak? Aracı Kurumlar ve Ödeme Yöntemleri
5
3600 Ek Gösterge: 1. Derece Memura Çifte Müjde — Torba Yasa Meclis'te
6
Muğla Büyükşehir 13 İlçede Ücretsiz Diyabet ve Tansiyon Taraması (14-21 Kasım 2025)
7
Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

Emekli Promosyonunda Kasım 2025 Rekoru: Paket 39.500 TL'ye Ulaştı

SGK'dan Erken Emeklilik Müjdesi: 1800 ve 3600 Gün Formülü, %40 ve %60 Şartları

2025 En Yeni Cuma Mesajları: Ayetli, Resimli ve Dualı Paylaşımlar

İnci Taneleri 3. Sezon Ne Zaman Başlayacak? Bu Akşam Var Mı?

TOKİ Kura Çekimi: Canlı Yayın, Noter Denetimi ve Hak Sahipliği Nasıl Belirlenecek?

Meteoroloji 9 İle Beyaz Alarm Verdi: Kar Ne Zaman Yağacak?

2026 YKS Ne Zaman? ÖSYM Sınav Takvimi Bekleniyor

Altın Piyasasında Şok: 22 Ayar Bilezik ve Altınların Alım-Satımı Yasaklandı

TOKİ Başvuru Durumu: 'Tahsil Edildi' Ne Demek? E-Devlet Uyarısı

Gecikme Zammı %3,7'ye İndirildi — Vergi ve SGK Borçlarına Büyük Kolaylık

2026 Green Card (DV Lottery) Başvuruları: Tarihler ve Başvuru Ekranı

Milli Piyango 2026 Yılbaşı: 800 Milyon TL Büyük İkramiye ve Bilet Fiyatları