BÖGEP Protokolleri İmzalandı: Atatürk Üniversitesi Bölgesel Bilim İş Birliğini Güçlendiriyor

BÖGEP Protokolleri İmzalandı

Atatürk Üniversitesi öncülüğünde yürütülen BÖGEP (Bölge Üniversiteleri Araştırma, Geliştirme ve İş Birliği Projesi) kapsamında, Rektör Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu tarafından Çankırı Karatekin Üniversitesi, Hitit Üniversitesi ve Amasya Üniversitesi ile ayrı ayrı iş birliği protokolleri imzalandı. Protokoller; bilimsel araştırmaların geliştirilmesi, ortak projelerin desteklenmesi ve bölgesel kalkınmaya yönelik akademik iş birliklerini güçlendirmeyi amaçlıyor.

Bilimsel Güç Birliği ile Bölgesel Vizyon

İmzalanan protokoller çerçevesinde taraf üniversiteler disiplinler arası araştırma projeleri geliştirecek, araştırma altyapılarını karşılıklı kullanıma açacak ve akademik personel ile öğrenciler arasında bilgi paylaşımını destekleyecek. Ortak sempozyumlar, çalıştaylar ve bilimsel etkinlikler düzenlenerek bilimsel çıktıların ulusal ve uluslararası görünürlüğünün artırılması hedefleniyor.

Protokollerin koordinasyonu Atatürk Üniversitesi tarafından yürütülecek; projelerin ilerleyişi düzenli olarak raporlanacak ve bilimsel performansı yüksek araştırmacılar yeni proje başvuruları konusunda desteklenecek.

Rektörün Değerlendirmesi

Prof. Dr. Ahmet Hacımüftüoğlu ziyaretler sırasında yaptığı açıklamada: "Atatürk Üniversitesi olarak, bölgesel bilimsel kapasitenin ulusal ve uluslararası arenada daha görünür olmasını önemsiyoruz. Çankırı Karatekin, Hitit ve Amasya Üniversitelerimizle gerçekleştirdiğimiz protokol imzaları, sadece birer iş birliği adımı değil; aynı zamanda ortak aklın, paylaşım kültürünün ve bilimsel sorumluluğun güçlü bir yansımasıdır. BÖGEP sayesinde üniversitelerimiz, araştırma potansiyellerini birleştirerek hem bölgesel kalkınmaya katkı sunacak hem de uluslararası bilimsel ağlarda daha etkili bir şekilde yer alacaktır."

Hacımüftüoğlu ayrıca protokollerin YÖK’ün vizyonu ve ülkemizin kalkınma hedefleriyle uyumlu şekilde tasarlandığını; nitelikli bilimsel çıktı üretme, uluslararası fonlara erişimi artırma ve akademik yetkinlik ağlarını genişletme açısından stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

Uluslararası Fonlara Açılan Ortak Kapı

Protokoller kapsamında üniversitelerin Avrupa Birliği programları, TÜBİTAK projeleri, Birleşmiş Milletler ve UNESCO fonlarına yönelik ortak proje başvuruları yapması planlanıyor. Ayrıca akademik hareketliliği artırmak amacıyla değişim programları ve ortak danışmanlık mekanizmaları uygulanacak.

Güçlü Bir Akademik Ekosistem İçin Ortak Adım

BÖGEP ile sürdürülebilir ve güçlü bir akademik ekosistem oluşturulması hedefleniyor. Bu kapsamda kurulacak BÖGEP Ortak Yürütme Kurulu, protokol kapsamındaki projeleri izleyerek geliştirilmesine yönelik stratejik adımlar atacak ve koordinasyonu sağlayacak.

ATATÜRK ÜNİVERSİTESİNİN ÖNCÜLÜĞÜNDE YÜRÜTÜLEN BÖLGE ÜNİVERSİTELERİ ARAŞTIRMA, GELİŞTİRME VE İŞ BİRLİĞİ PROJESİ (BÖGEP) KAPSAMINDA, ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ REKTÖRÜ PROF. DR. AHMET HACIMÜFTÜOĞLU; ÇANKIRI KARATEKİN ÜNİVERSİTESİ, HİTİT ÜNİVERSİTESİ VE AMASYA ÜNİVERSİTESİNİ ZİYARET EDEREK HER BİR ÜNİVERSİTE İLE AYRI AYRI İŞ BİRLİĞİ PROTOKOLÜ İMZALADI.