Bohemian'den Süleyman el-Ubeyd'in Ailesine Destek: Hatıra Tişört Geliri Bağışlanacak

Bohemian, Gazze'de öldürülen Süleyman el-Ubeyd anısına bastırılan tişörtlerin satış gelirini eşine ve beş çocuğuna bağışlayacak.

Yayın Tarihi: 05.09.2025 21:06
Güncelleme Tarihi: 05.09.2025 21:06
Bohemian, Süleyman el-Ubeyd'in Ailesine Destek İlan Etti

İrlanda'nın Bohemian takımı, Gazze'de yardım almak üzere toplanan sivillere düzenlenen saldırıda hayatını kaybeden eski Filistinli milli futbolcu Süleyman el-Ubeyd'in ailesine destek olacağını açıkladı. Kulüp, anısına hazırlanan hatıra tişörtlerin satışından elde edilecek gelirlerin aileye aktarılacağını duyurdu.

Tişört Kampanyası ve Bağış Detayları

ABD merkezli X şirketi'nin sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Süleyman el-Ubeyd anısına bastırılan tişörtlerin ön satışa çıkarıldığı bildirildi. Paylaşımda, "Süleyman el-Ubeyd anısına 450'den fazla tişört satıldı. Ön siparişler sona eriyor." ifadelerine yer verildi.

Kulüp açıklamasında, "Gazze Güneş Kuşları'nın desteğiyle bu tişörtten elde edilen tüm gelir, doğrudan dul eşi Dua ve beş çocuğuna bağışlanacak" denildi. Ön sipariş penceresi kapandıktan sonra tişörtlerin basılacağı ve taraftarlara gönderileceği belirtildi.

Bohemian oyuncuları, kısa süre önce Sligo Rovers ile Dalymount Park'ta oynanan İrlanda Kupası 3. tur maçı öncesi ısınma hareketleri sırasında üzerinde Süleyman el-Ubeyd'in fotoğrafı ile doğum ve ölüm tarihlerinin yer aldığı tişörtleri giymişti.

El-Ubeyd'in Kariyeri ve Hayatını Kaybetmesi

Süleyman el-Ubeyd, Filistin futbolunun efsane isimlerinden biri olarak biliniyor; "Filistinli Pele" lakabıyla anılan eski milli futbolcu, Gazze'deki Eş-Şati ve Batı Şeria'daki El-Amari kulüplerinde forma giydi. Kariyerinde gol krallığı da bulunan 41 yaşındaki El-Ubeyd, 24 kez milli formayı terletti ve kariyeri boyunca 100'den fazla gol attı.

El-Ubeyd, 6 Ağustos'ta İsrail ordusunun Gazze'de insani yardım almak için toplanan Filistinlilere düzenlediği saldırıda yaşamını yitirdi.

Gazze'deki Saldırılarda Yaşanan Kayıplar

Haberde ayrıca, İsrail'in Gazze Şeridi'ne 7 Ekim 2023'ten beri düzenlediği saldırılarda en az 64 bin 300 Filistinlinin hayatını kaybettiği ve 162 bin 5 kişinin yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

