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Boks Milli Takımı'nın Vefa Ziyareti: Şefik Gümüş'ü Andılar

Çankırı'da kamp yapan boks milli takımı, vefat eden antrenör Şefik Gümüş'ün mezarını ziyaret etti ve ona olan saygılarını sundular.

Yayın Tarihi: 30.07.2024 15:31
Güncelleme Tarihi: 30.07.2024 15:35
Boks Milli Takımı'nın Vefa Ziyareti: Şefik Gümüş'ü Andılar

Çankırı'da Vefa Örneği

Çankırı'da süren kamp döneminde, Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı, 2020 yılında hayatını kaybeden eski boks antrenörü Şefik Gümüş'ün mezarına ziyarette bulundu.

Avrupa Şampiyonası Hazırlığı

13 kadın ve 16 erkek sporcu, Bosna Hersek'te 1-11 Ağustos tarihleri arasında gerçekleştirilecek Avrupa Şampiyonası için Hamide Bıçkın Kamp Eğitim Merkezi'nde hazırlanmaktadır. Şefik Gümüş'ün Sarı Baba Mezarlığındaki kabrinin başında dua eden sporcular, ona olan vefalarını göstermiş oldular.

Vefa Kavramı ve Antrenörün Önemi

Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü Mustafa Oral, yapılan ziyaretin vefa kavramının önemine dikkat çekti. Oral, "Sporcularımızın sadece sportif değil, manevi yönden de gelişim göstermeleri için çalışıyoruz. Şefik hocamızın kabrini ziyaret ettik çünkü o, Çankırı'nın boks alanındaki gelişimine büyük katkılarda bulundu." dedi.

Boksun Gelişimine Katkıları

Ahmet Çınar, Yıldız Kadın Boks Milli Takımı Başantrenörü olarak, Şefik Gümüş'ün Çankırı'da boks sporuna olan katkılarını vurgulayarak, onun sayesinde boksun önemli ilerlemeler kaydettiğini ifade etti.

Şefik Gümüş'ün 1977 yılında Türkiye genelinde yılın antrenörü seçildiği ve uzun yıllar Çankırı Boks İl Temsilcisi olarak görev yaptığı belirtilirken, onun sayesinde birçok gencin boks ile tanışmasına olanak tanındığı da aktarıldı.

Çankırı'da kamp yapan Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı, 2020 yılında vefat eden boks...

Çankırı'da kamp yapan Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı, 2020 yılında vefat eden boks antrenörü Şefik Gümüş'ün Sarı Baba Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Sporcular, Gümüş için dua etti.

Çankırı'da kamp yapan Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı, 2020 yılında vefat eden boks...

Çankırı'da kamp yapan Üst Minik Erkek ve Kadın Boks Milli Takımı, 2020 yılında vefat eden boks antrenörü Şefik Gümüş'ün Sarı Baba Mezarlığı'ndaki kabrini ziyaret etti. Sporcular, Gümüş için dua etti.

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