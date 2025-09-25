Bolat: Türkiye-ABD Ekonomik İlişkilerinde Yeni Bir Sıçrama

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu için bulunduğu New York'ta, Türkiye ile ABD arasındaki ekonomik ilişkilerin yeni bir atılımın başında olduğunu duyurdu. Bolat, iki ülke arasındaki siyasi yakınlaşma ve liderler düzeyindeki iyi ilişkilerin ekonomik sahaya da olumlu yansıdığını vurguladı.

New York temasları ve iş dünyasıyla görüşmeler

Bolat, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a eşlik ederek ABD'de Türk ve Amerikan iş dünyasının temsilcileri, yatırımcılar ve finansçılarla bir dizi toplantı yaptıklarını söyledi. Toplantıların bazılarına Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da başkanlık ettiğini belirten Bolat, bu görüşmelerin verimli geçtiğini ifade etti.

Bolat, 'Burada çok pozitif bir hava vardı. Türkiye'deki reformlarımıza, ekonomideki istikrar ve büyüme trendine yönelik övgüler söylendi, takdirler belirtildi ve hemen hepsinin yatırımlarını genişletme planları var. Bu konuda ne kadar tutarda yatırım yapacakları noktasında çalıştıklarını belirttiler.' değerlendirmesinde bulundu.

Yatırım iştahı ve bölgesel merkez olma hedefi

Bakan Bolat, son 22 yılda milli gelir ve dış ticarette yaşanan artışın Türkiye'yi güvenilir bir tedarik, yatırım, lojistik ve üretim üssü haline getirdiğini, bu durumun yabancı yatırımcıların iştahını artırdığını belirtti. 'Türkiye'de iş yapmak ve Türkiye'yi merkez alıp Avrasya coğrafyasındaki diğer işlerini genişletmek, büyütmek çabası içindeler.' dedi.

Ekonomik ilişkilere yönelik beklentiler

Bolat, 'Türkiye-Amerika ekonomik ilişkilerinde bir sıçramanın başındayız. Önemli bir atılım bundan sonra gerçekleşebilir.' sözleriyle beklentisini özetledi. İki ülke arasındaki ticaretin geçen yıl 35 milyar doların üzerinde olduğunu, bu yılın sonu itibarıyla 38-40 milyar dolar civarına yükseleceğini beklediklerini kaydetti.

Gümrük vergileri ve müzakereler

Bolat, ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin 2 Nisan'da başlattığı yeni gümrük vergisi artışları ve ticaret politikaları bağlamında Türkiye'nin rakip ülkelere göre daha düşük tarife artışlarıyla karşılaştığını hatırlattı. Nisan ayından bu yana devam eden uygulamalar karşısında ABD Ticaret Bakanlığı ve ABD Ticaret Temsilciliği ile temasların sürdüğünü söyledi.

2018'deki çelik ve alüminyum ek vergilerine ilişkin süreçten de bahseden Bolat, Dünya Ticaret Örgütü mekanizmaları çerçevesinde atılan adımlara değindi ve 'Bu kapsamda ABD'nin 21 ürün grubuna yönelik ek mali yükümlülükle ilgili tedbirlerinin pazartesi günü kaldırıldığına' dikkat çekti.

Bolat ayrıca, 'Türkiye'nin haklarını, çıkarlarını korumak en temel görevimiz.' ifadesini kullanarak müzakerelerde pazara giriş imkanlarının artırılmasına yönelik düzenlemelerin ele alındığını bildirdi. İki liderin geçmişte ortaya koyduğu 100 milyar dolarlık ticaret hacmi hedefinin gerçekleştirilmesi için çalışmaların sürdüğünü aktardı.

Dengeli ve kapsamlı ekonomik iş birliği

Bakan Bolat, ilişkilerin siyasi, diplomatik, savunma sanayisi, enerji, ticaret, yatırım ve turizm alanlarında olumlu bir dönemden geçtiğini söyleyerek, 'İki ülkenin de çıkarına olacak, dengeli bir şekilde ekonomik ilişkileri artırmak için çaba gösteriyoruz.' dedi.

Bolat, ABD'nin Türkiye'ye en çok dış yatırım yapan ülkeler arasında olduğunu, geçen yıl en çok ihracat yapılan ikinci ülke ve en çok ithalat yapılan beşinci ülke konumunda bulunduğunu belirterek, Türkiye'de 2 binden fazla Amerikan şirketinin uzun yıllardır çeşitli faaliyetlerde bulunduğunu ve bu yatırımların yüz binlerce istihdam yarattığını vurguladı.

Bakanın son mesajı olarak Bolat, olumlu havanın daha fazla yatırıma ve ihracata dönüşmesi için çalışmalara devam edeceklerini ve tüm çabaların ülkenin refahı ve kalkınması için kanalize edildiğini söyledi.

