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Bölgesel Çatışmalar ve İklim Krizi Gıda Arz Güvenliğini Tehdit Ediyor

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Selışık, bölgesel çatışmalar ve iklim krizi nedeniyle gıda arz güvenliğinin risk altında olduğunu vurguladı.

Yayın Tarihi: 01.04.2025 11:04
Güncelleme Tarihi: 01.04.2025 11:04
Bölgesel Çatışmalar ve İklim Krizi Gıda Arz Güvenliğini Tehdit Ediyor

Bölgesel Çatışmalar ve İklim Krizi Gıda Arz Güvenliğini Tehdit Ediyor

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, son dönemde artan bölgesel çatışmalar, iklim krizi ve ekonomik belirsizliklerin ülkeleri gıda ve tarımsal ürün ihracatında korumacı tedbirler almaya yönelttiğini belirterek, "Bu gelişmeler gıda arz güvenliğini tehdit ediyor," dedi.

Tarım Sektörü Etkileniyor

Selışık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, dünyada son dönemlerde artan bölgesel çatışmaların en çok etkilediği sektörlerden birinin tarım olduğunu söyledi. Ülkelerin tarımsal politikalarında korumacı bir tavır içine girdiğini vurgulayan Selışık, bu durumun küresel gıda ticaretinin adil ve sürdürülebilir olmasını zorunlu kıldığını ifade etti.

Küresel Tedarik Zinciri Risk Altında

Selışık, küresel tarım ve gıda tedarik zincirinin karmaşık bir yapı içerdiğini belirterek, "Zincirdeki kopmalar, özellikle gelişmekte olan ülkelerde gıda güvenliği risklerini artırıyor. Örneğin, Rusya-Ukrayna Savaşı ve korumacı politikalar, buğday ve gübre gibi temel tarım girdilerine erişimi zorlaştırarak küresel enflasyonu tetiklemiştir," dedi.

Türkiye'nin Kritik Rolü

Türkiye'nin tarım ve gıda üretimindeki büyük ekonomik gücünü vurgulayan Selışık, Türkiye'nin un pazarının yüzde 23'ünü elinde bulundurduğunu ve makarna üretiminde dünyada ikinci sırada yer aldığını ifade etti. Selışık, "Türkiye, gıda güvenliği açısından bugün için risk taşımıyor. Ancak, ham maddede küresel sisteme bağlı olduğu için ihracat yasaklarından etkilenmesi söz konusu," dedi.

Sonuç olarak, Türkiye'nin güçlü tarımsal potansiyeli ve ürün çeşitliliği, sadece kendi gıda güvenliğini değil, aynı zamanda Irak ve Suriye gibi komşu ülkeler için de kritik bir rol üstleniyor.

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