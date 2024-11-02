Bolivya'da Askeri Kışlalara Saldırı: Başkan Arce'den Açıklama

Bolivya Devlet Başkanı Arce'den Duyuru

Bolivya Devlet Başkanı Luis Arce, büyük bir silahlı grubun üç askeri kışlayı ele geçirerek askerleri rehin aldığını duyurdu. Bu açıklama, sosyal medya platformu X üzerinden yapıldı.

Olayın Ayrıntıları

Başkan Arce, silahlı sempatizanların eski Devlet Başkanı Evo Morales'e bağlı olduklarını belirtti. Arce, bu durumu “vatana ihanet” olarak nitelendirerek, “Askerlerin ve ailelerinin rehin alınmasını şiddetle kınıyorum. Dünyanın neresinde olursa olsun askeri kışlalara saldırılması vatana ihanet suçudur” ifadelerini kullandı. Ayrıca, kışlalara yapılan bu saldırının Bolivya halkına bir hakaret olduğunu belirtti ve kent genelinde gerçekleşen yol kapatma eylemlerini kınadı.

Rehine Askerlerin Çağrısı

Kışlada bulunan askerlerden biri, video paylaşarak yaklaşık 2 bin Morales destekçisi tarafından rehin alındıklarını bildirdi. Videoda Arce’ye hitap eden asker, “Suyumuzu ve elektriğimizi kestiler, bizi rehin aldılar. Hızlı bir çözüm talep ediyoruz. Abluka noktalarına müdahale etmeyin çünkü hayatlarımız tehlikeye girebilir, ailelerimiz var.” şeklinde konuştu.

Eski Başkan Morales'in Açıklamaları

Olayın ardından eski Devlet Başkanı Evo Morales de bir açıklama yaptı. Saldırıyı kınayan Morales, destekçilerinden yolları kapatan barikatları kaldırmalarını ve olası çatışmalardan kaçınmalarını talep etti. “Hükümet, ekonomik ve siyasi diyalog masaları kurana kadar açlık grevine başlama kararı aldım.” dedi.

Protestolar ve Olayların Arka Planı

Bolivya'da 11 Ekim'de Morales hakkında yakalama kararı çıkarılmasını protesto eden eylemciler, 19 gündür otoyolları trafiğe kapatıyordu. Arce'nin istifasını isteyen göstericiler, yakalama kararının kaldırılmasını talep etmişti. Morales ise 28 Ekim'de bir silahlı saldırıya uğradığını, aracına en az 14 kez ateş açıldığını açıklamıştı.

Morales, bu saldırıyı Arce'ye atfederek, “Arce, tarihin en kötü devlet başkanı olarak bilinecek. Eski bir devlet başkanını vurmak son çizgi.” ifadelerini kullanmıştı. Saldırı sonrasında, Morales'in destekçileri yolları kapatırken, yüzlerce polis göstericilere müdahalede bulundu. Morales, aynı zamanda 'tecavüz, insan ticareti ve kaçakçılıkla' suçlanarak hakkında yakalama kararı çıkarıldığını da belirtmişti.