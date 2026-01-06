Bolsonaro Hastaneye Kaldırıldı: Hapisteki Eski Devlet Başkanı Düşerek Yaralandı

Hapisteki eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro düştü, kafasını çarptı ve hastaneye kaldırıldı. Eşi Michelle: 'Hastaneye gidiyoruz. Sevgilim muayene olacak'.

Gelişme

Hapisteki eski Devlet Başkanı Jair Bolsonaro düşerek yaralandı ve hastaneye kaldırıldı.

Bolsonaro ile eşi Michelle Bolsonaro, yaptığı açıklamada Bolsonaro'nun uyuduğu sırada düştüğünü ve kafasını çarptığını aktararak, "Hastaneye gidiyoruz. Sevgilim muayene olacak" dedi.

Arka plan

Jair Bolsonaro, sağ görüşlü bir lider olarak ordunun daha fazla kontrol sahibi olmasını savunuyordu. 2022 yılındaki devlet başkanlığı seçimlerinde ikinci dönemi için yarışırken Luiz Inacio Lula da Silva karşısında yenildi ve yenilgiyi kabul etmedi.

Bolsonaro, destekçilerinin orduyu müdahaleye çağırdığı süreçte, Silva'nın yemin töreninden 2 gün önce ABD'ye gitmiş; yerel basın bu gelişmeyi "kaçış" olarak nitelendirdi.

Destekçileri 8 Ocak 2023'te ABD'deki Kongre baskınına benzer şekilde Ulusal Kongre, Yüksek Mahkeme ve Başkanlık Sarayı'nı bastı; bu olaylarda Bolsonaro'nun rolü tartışma konusu oldu. Bolsonaro, darbe teşebbüsünde bulunmakla suçlandı ve aleyhindeki dava sürecinde ordudaki generallerle "seçim sonuçlarını iptal etme" görüşmeleri yapmakla itham edildi.

Eski devlet başkanı, Eylül ayında darbe teşebbüsü suçundan 27 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Yazar
EDİTÖR

Mert Yılmazer

7 yıllık deneyime sahip. Özellikle İstanbul'daki adliye ve polis haberleri konusunda uzmanlaşmış, sıcak haber takibinde hızlı reaksiyon gösteren orta kıdemli editör. Şehir haberciliği ve belediye gündemlerine hakimdir.

