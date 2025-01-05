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Bolu Başsavcılığı'ndan Tanju Özcan Hakkında Soruşturma Kararı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında nefret ve ayrımcılık suçlarından soruşturma başlattı.

Yayın Tarihi: 05.01.2025 16:20
Güncelleme Tarihi: 05.01.2025 16:20
Bolu Başsavcılığı'ndan Tanju Özcan Hakkında Soruşturma Kararı

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan Önemli Açıklama

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında resen başlatılan soruşturmanın detaylarını açıkladı. Başsavcılık, Özcan'ın nefret ve ayrımcılık suçunu düzenleyen TCK'nin 122. maddesi kapsamında suçlamalarla karşı karşıya olduğunu bildirdi.

İçişleri Bakanlığı'ndan İzin Talebi

Ayrıca, Özcan hakkında görevi kötüye kullanma suçundan dolayı İçişleri Bakanlığı'ndan soruşturma izni talep edileceği ifade edildi. Bu kapsamda, başsavcılığın açıklamasında Özcan'ın Suriyelilere ilişkin bazı basın yayın organları ve sosyal medya hesaplarındaki tartışmalı ifadelerine de yer verildi.

Özcan'ın İfadeleri ve Soruşturma Başlatılması

Özcan'ın, "Yeterince yardım alıyorlar devletten, Bolu Belediyesi bütçesinden tek kuruş yardım yapmayacağım, dedim" şeklindeki açıklamaları dikkat çekti. Özcan, "Tabelaları bir gecede kaldırdım, aldıkları ruhsatları hukuksuz şekilde iptal ettim" diyerek, bu eylemleriyle ilgili detaylar verdi. Bu tür açıklamaların ardından Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, belirtilen suçlamalarla ilgili olarak soruşturma başlattı.

Adalet Bakanı'nın Görüşü

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Türkiye'deki Suriyelilerle ilgili Tanju Özcan'a yönelik yapılan açıklamaların ardından bu soruşturmanın başlatıldığını doğruladı.

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