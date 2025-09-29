Bolu Belediye Başkanı Özcan'a 'nefret ve ayrımcılık' davasında yurt dışı yasağı

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a 'nefret ve ayrımcılık' davasında adli kontrol kapsamında yurt dışına çıkış yasağı getirildi; duruşma 7 Ekim 2025'e ertelendi.

Yayın Tarihi: 29.09.2025 21:48
Güncelleme Tarihi: 29.09.2025 21:48
Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen 'nefret ve ayrımcılık' davasında, Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında adli kontrol tedbiri kapsamında yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi. Duruşma, 7 Ekim 2025'e ertelendi.

Dava süreci

Söz konusu dava, kentte yaşayan sığınmacılara yönelik alınan kararlara ilişkin olarak açıldı. Mahkeme duruşmasında hakim, Özcan hakkında adli kontrol tedbirlerinin uygulanıp uygulanmayacağına dair değerlendirme yaptı ve yurt dışına çıkış yasağı kararı verildi.

Özcan'ın açıklaması

Özcan, konuyla ilgili olarak ABD merkezli Meta şirketine ait Facebook platformundaki hesabından yaptığı paylaşımda, geçmişte Suriyeli sığınmacıların Bolu'dan gitmesi için bazı kararlar aldığını belirtti. Hakkında yapılan şikayetlere ilişkin olarak Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından daha önce takipsizlik kararları verildiğini aktardı.

Özcan açıklamasında şunları kaydetti: 'Soruşturma sonucunda da Bolu 6. Asliye Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Mahkemece, açılan dava üzerine duruşma tarihi verildi. Bu arada hakim değişmiş, yeni hakim duruşmaya birkaç gün kala aniden savcılığa tutuklama dahil, hakkımda adli kontrol hükümlerinin uygulanmasının gerekli olup olmadığını sormuştur. Savcılık makamı tarafından 'herhangi bir adli kontrol hükmü uygulanmasına gerek yoktur' denmesine karşın, mahkemece gerekçe bile belirtilmeden hakkımda yurt dışına çıkış yasağı konulmuştur.'

