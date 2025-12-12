Bolu Belediye Başkanı Özcan Kabe'den Video Mesaj: 'Huzur Buldum'

Bolu Belediye Başkanı Özcan Kabe'den Mesaj Gönderdi

Umre ziyareti sırasında Kabe'den cuma tebriği

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, umre ibadeti için gittiği kutsal topraklardan Kabe'den yayımladığı videolu mesajla vatandaşların cuma gününü kutladı.

Hafta başında Suudi Arabistan'a giden Özcan, sosyal medya hesabından Mekke'de çektiği videoyu paylaştı. Videoda yatsı namazını Kabe'de kıldığını ve orada huzur bulduğunu ifade etti.

Özcan, videoda şöyle konuştu: 'Bu akşam mübarek cuma gecesi. Şu anda Mekke'deyiz yatsı namazımızı kutsal Kabe'de hep birlikte eda ettik. Herkesin cuması mübarek olsun.'

Başkan Özcan, ayrıca toplum için dua ettiklerini ve 'Bolu'muz için güzel dileklerde, güzel dualarda bulunduk. Rabbim bir gün herkesin buraya gelebilmesini nasip eylesin. Gerçekten huzur ve mutluluk veren bir mekan' ifadelerini kullandı. Sözlerini 'Gelip bu duyguyu yaşamak lazım' diyerek tamamladı.

UMRE ZİYARETİ İÇİN KUTSAL TOPRAKLARDA İBADET EDEN BOLU BELEDİYE BAŞKANI TANJU ÖZCAN, KABE’DEN CUMA MESAJI YAYIMLADI. BAŞKAN ÖZCAN, "RABBİM BİR GÜN HERKESİN BURAYA GELEBİLMESİNİ NASİP EYLESİN. GERÇEKTEN HUZUR VE MUTLULUK VEREN BİR MEKAN" DEDİ.