Bolu Belediye Başkanı Özcan Kabe'den Video Mesaj: 'Huzur Buldum'

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, umre ziyareti sırasında Kabe'den yayımladığı videolu mesajla vatandaşların cuma gününü kutladı.

Yayın Tarihi: 12.12.2025 18:34
Güncelleme Tarihi: 12.12.2025 18:39
Bolu Belediye Başkanı Özcan Kabe'den Mesaj Gönderdi

Umre ziyareti sırasında Kabe'den cuma tebriği

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, umre ibadeti için gittiği kutsal topraklardan Kabe'den yayımladığı videolu mesajla vatandaşların cuma gününü kutladı.

Hafta başında Suudi Arabistan'a giden Özcan, sosyal medya hesabından Mekke'de çektiği videoyu paylaştı. Videoda yatsı namazını Kabe'de kıldığını ve orada huzur bulduğunu ifade etti.

Özcan, videoda şöyle konuştu: 'Bu akşam mübarek cuma gecesi. Şu anda Mekke'deyiz yatsı namazımızı kutsal Kabe'de hep birlikte eda ettik. Herkesin cuması mübarek olsun.'

Başkan Özcan, ayrıca toplum için dua ettiklerini ve 'Bolu'muz için güzel dileklerde, güzel dualarda bulunduk. Rabbim bir gün herkesin buraya gelebilmesini nasip eylesin. Gerçekten huzur ve mutluluk veren bir mekan' ifadelerini kullandı. Sözlerini 'Gelip bu duyguyu yaşamak lazım' diyerek tamamladı.

