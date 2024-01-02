Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan hakkında soruşturma başlatıldı

Süper Kupa maçının Riyad'da oynanması planlanırken iptal edilmesi Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ı kızdırdı. Özcan, kentteki elektronik billboardlara hakaret içeren bir görsel koydurdu.

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'ın billboardlarında, “Çöl faresi bedevilere, Atatürk’ün büyüklüğünü hatırlatan Fenerbahçe ve Galatasaray camiasını Bolu halkı adına kutluyorum. Atatürk’süz Türkiye olmaz.” yazısına yer verildi. Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı, bu görseli kaldırılması için harekete geçti. Görseller kaldırılırken savcılık Özcan hakkında soruşturma açılması kararı verdi.

NELER YAŞANDI?

Süper Lig 2022-2023 Sezonu'nun Şampiyonu Galatasaray ile Ziraat Türkiye Kupası'nın Şampiyonu Fenerbahçe, Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'daki Al-Awwal Park (Kral Suud Üniversitesi) Stadyumu'nda karşılaşacaktı. Ancak maç, ileri bir tarihe ertelendi. Cumhuriyetin 100. yılı kutlamaları çerçevesinde yapılması planlanan 2023 Turkcell Süper Kupa maçı, cuma akşamı saat 20.45'te başlayacaktı.

Süper Kupa maçının oynanacağı saatlere yakın Suudi Arabistan yönetimi, Galatasaray ve Fenerbahçe'ye Atatürk pankartı ve tişörtü giyme izni vermedi. Bir ara sorunun çözüldüğü haberleri geldi ancak Türk takımları geri adım atmayarak taleplerini sürdürdü. Suudilerin talepleri reddetmesi üzerine Galatasaray ve Fenerbahçe maça çıkmama kararı aldı. İki takım da maçın ertelenmesinin ardından Türkiye'ye döndü.

Galatasaray ve Fenerbahçe, Suudi Arabistan'da oynaması planlanan Süper Kupa maçının iptal edilmesinin ardından Türkiye'ye döndü. İki takımın kafilelerini İstanbul Havalimanı'nda ve Sabiha Gökçen Havalimanı'nda binlerce taraftar coşkuyla karşıladı. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray ve Fenerbahçe ile birlikte yaptığı ortak açıklamada, maçın ertelenme sebeplerine değinmeden, “Kulüplerimizle birlikte bazı aksaklıklar yüzünden ileri bir tarihe erteledik.” dedi.